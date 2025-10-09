Deportes - 09/10/25 - 12:00 AM

‘Si queremos ir al Mundial, tenemos que ser contundentes’

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

El extremo José Luis ‘Puma’ Rodríguez enfatizó que para asegurar la clasificación al Mundial 2026 hay que ser contundentes, aprovechando las oportunidades que se presenten en los encuentros.

“Todos tenemos súper claro de que, si queremos ir al Mundial, tenemos que ser más contundentes”, señaló ‘Puma’ Rodríguez previo al entrenamiento de ayer en el que por primera vez estuvo el grupo al completo con la llegada del defensa José ‘Coto’ Córdoba.

“Esa es la palabra: contundencia, ya que de nada vale que juguemos bien, o juguemos bonito y creamos muchas oportunidades de gol y al final no la metamos. Y eso va a ser lo más importante de cara a estos dos partidos, ser contundentes, ya sea que juguemos bonito o mal, pero tenemos que ir al Cuscatlán y ganar y hacer lo mismo aquí en casa”, explicó el mundialista en Rusia 2018.

Previo al partido ante El Salvador de mañana viernes, a las 8 de la noche, la selección entrenará hoy de 8 a 10 de la mañana y a las 2 de la tarde viajará en vuelo charter a tierras cuzcatlecas.

