Sporting San Miguelito va hoy por la remontada ante el Xelajú

El club Sporting San Miguelito saldrá hoy a buscar la remontada ante su similar del Xelajú de Guatemala en el partido de vuelta de esta llave correspondiente a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Clubes de la Concacaf.

El encuentro se jugará a las 8 de la noche en el Estadio Universidad Latina de Penonomé, provincia de Coclé.

Xelajú llega con ventaja de 2-0, luego de ganar el pasado miércoles 24 de septiembre en el Estadio Cementos Progreso de Guatemala con goles de Kevin Ruiz y Derrickson Quirós.

El equipo de San Miguelito intentará romper las estadísticas del torneo, las cuales indican que ningún equipo que perdió el partido de ida como visitante en cualquier fase ha logrado avanzar a la siguiente ronda.

César Aguilar, técnico del Sporting tendrá que hacer un planteamiento ofensivo en el encuentro pero sin descuidar la defensa.

Hay que recordar que en esta fase estará vigente la regla del gol de visitante como primer criterio de desempate en caso de igualdad en el marcador global. Solo una victoria 2-0 para Sporting San Miguelito llevaría el encuentro a tiempos extra y, de ser necesario, a penales para decidir al clasificado.

El ganador de esta llave clasificará a las semifinales de la Copa Centroamericana de Clubes de Concacaf y también asegurará por lo menos su participación en la primera fase de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El derrotado de la llave jugará un play-in con los otros eliminados de los cuartos de final, del cual saldrán otros dos clasificados a la Copa de Campeones de la Concacaf.