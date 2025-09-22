Sporting vence al Sanfra y se alista para Copa Centroamericana

El Sporting de San Miguelito logró un importante triunfo en el Torneo Clausura de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) el fin de semana, al vencer 1-0 al San Francisco FC, líder de la Conferencia Oeste.

El gol del Sporting fue anotado al minuto 13’ por Rodrigo Tello.

Con el triunfo, el conjunto académico suma 12 puntos y se mete de lleno en la pelea por los puestos de playoffs.

Ahora, el equipo dirigido por César Aguilar se alista para el encuentro de ida correspondiente a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Clubes de la Concacaf.

El Sporting enfrentará este miércoles 24 de septiembre al Xelajú de Guatemala a partir de las 9 de la noche (hora de Panamá) en el Estadio Cementos Progreso de la ciudad de Guatemala.

El partido de vuelta de esta llave se disputará el jueves 2 de octubre a las 7 de la noche en el Estadio Universidad Latina de Penonomé.

En la fase de grupos, el Sporting de San Miguelito clasificó en el primer lugar del grupo B, al acumular siete puntos.

Por su lado, el Xelajú, ocupó el segundo lugar del grupo D con un total de nueve unidades.

Cabe destacar que este torneo otorgará seis cupos para la Copa de Campeones Concacaf 2026, incluyendo un pase directo a octavos de final para el campeón.