Sporting y Plaza inician cuartos de final de Copa Centroamericana

Los equipos del Sporting de San Miguelito y el Plaza Amador buscarán hoy arrancar con el pie derecho la fase de cuartos de final de la Copa Centroamericana de Clubes de la Concacaf cuando jueguen sus respectos partidos de ida.

Por un lado, el Sporting de San Miguelito visitará al Xelajú de Guatemala en el Estadio Cementos Progreso en Ciudad de Guatemala, Guatemala a partir de las 9 de la noche (hora de Panamá).

El Sporting finalizó en el primer lugar del Grupo B con un récord de dos triunfos, un empate y una derrota para totalizar siete puntos, mientras que el Xelajú quedó segundo en el Grupo D con un récord de 3-0-1.

Una nota de prensa de la Concacaf destaca que Marcos de León (Sporting) fue el arquero con la segunda mayor cantidad de atajadas en la Fase de Grupos, con 19 intervenciones.

La defensa del Sporting permitió dos goles en sus dos primeros encuentros antes de lograr mantener su portería en cero, completando una racha invicta de tres partidos para asegurar su clasificación a los Cuartos de Final.

Por su parte, el Plaza Amador también jugará en calidad de visitante cuando enfrente al Real España de Honduras en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula a las 9 p.m. (hora de Panamá).

El equipo del pueblo, que debutó este año en el torneo, fue el líder del Grupo A con un récord perfecto de cuatro triunfos sin derrotas ni empates para 12 puntos.

El Real España, por su lado, hará su debut en la fase de eliminación directa tras finalizar en el segundo lugar del Grupo B con seis puntos y un récord de 2-0-2.