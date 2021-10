Suárez ‘calla’ a Koeman y pide perdón

Tras poner el 2-0 en el marcador, ser abrazado por todos sus compañeros y haber corrido a la esquina pidiendo perdón a la afición barcelonista, Luis Suárez hizo un gesto que no pasó desapercibido. Simuló con la mano una llamada por teléfono con un destinatario fácilmente imaginable: Ronald Koeman.

Un año y unos meses antes, el entrenador neerlandés había llamado al ariete uruguayo para comunicarle, en una brevísima conversación, que no contaba con él para su proyecto en el Barça. Pocos imaginaban lo que ocurriría después, la llegada de Suárez al Atlético para ser campeón de Liga en su primer año, el desastre económico azulgrana y la salida al verano siguiente de Lionel Messi rumbo a París.

El delantero charrúa, que se marchó entre lágrimas del Camp Nou, ha encontrado en el Atlético un destino ganador. Pero en su recuerdo sigue estando el dolor de cómo se produjo su salida. "No me olvido de que el año pasado en la pretemporada me mandaban a entrenar aparte para hacer que me enojara y yo como un profesional", dijo los días previos al encuentro en una entrevista a Televisión Española.

Por ello, el tanto que ponía el 2-0 a los 44 minutos, después de haber dado la asistencia del primer gol a su compañero francés Thomas Lemar, fue el momento para que Suárez le devolviera la llamada a Koeman.

El mismo que también estaba enganchado al teléfono, en su caso obligatorio para darle instrucciones desde uno de los palcos del Wanda Metropolitano a su segundo, Alfred Schreuder, que podía ver a pie de césped cómo su valiente puesta en escena, con una presión adelantada durante 20 minutos indescifrable para el Atlético, se desmoronaba por su tierna presencia defensiva.

El neerlandés llegó con su futuro pendiendo de un hilo, el de la búsqueda de un sustituto, aunque Joan Laporta confirmó su continuidad el mismo sábado a la salida del hotel de concentración azulgrana en Madrid.

Piqué, sufriendo

Gerard Piqué, defensa del Barcelona, admitió tras la derrota contra el Atlético de Madrid (2-0), que su equipo está "sufriendo", remarcó que su rival le hizo dos goles "con muy poco" y que, a partir de ahí, pueden jugar "tres horas" que el conjunto azulgrana no marcaría ningún tanto.

"Hemos empezado bien, los hemos ido a buscar, hemos sido valientes y en dos jugadas idénticas en las cuales Lemar pica pues no lo seguimos, nos generan una superioridad y nos meten dos goles con muy poco. A partir de ahí, podemos jugar tres horas al fútbol que no meteríamos un gol", expresó a 'Movistar' tras el choque.

"La sensación es que está complicado. Estamos sufriendo. No queda otra que seguir luchando", expuso el futbolista, que apuntó que ya habían hablando esas acciones del Atlético, como las que originaron los dos goles y que explicó que "no es un problema único, hay varios" en el actual momento del Barcelona.