Deportes - 18/9/25 - 12:00 AM

Sub-15 de Béisbol de Panamá quedó eliminada en Premundial

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

La Selección de Béisbol Sub-15 de Panamá no tuvo una buena presentación en el Premundial que se disputa en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, México y quedó eliminada de la competencia.

El equipo panameño quedó con marca de un triunfo y tres derrotas en un formato de competencia que consistió en una ronda todos contra todos y en el que los equipos con mejores récords disputarán el título y ganarán su cupo al mundial.

En el torneo, Panamá solo pudo vencer a Costa Rica 11-1. Perdió ante Estados Unidos 4-2, ante México 8-1 y ante Nicaragua 12-2.

Unos de los puntos negativos de Panamá en este torneo fueron los 16 errores cometidos.

