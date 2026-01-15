Deportes - 15/1/26 - 12:00 AM

Sub-17 de Panamá golea y avanza a cuartos de final en torneo del Sol

Por: Joel Isaac González jgonzalez@epasa.com -

La Selección Sub-17 de Panamá goleó al Club Atlético Balboa de El Salvador 4-0 y selló su boleto a los cuartos de final del Torneo del Sol Internacional, que se realiza en el Federación Mexicana de Fútbol (FMF) en Toluca.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) informó que los goles por el equipo panameño fueron de Ronaldo Matos con un doblete a los minutos 14 y 45, Estevis López al minuto 30 y Andrés Castillo al 78 para cerrar la goleada en un partido por la fecha 3 del grupo B.

Con este resultado, Panamá Sub-17 avanzó a la siguiente fase como uno de los dos mejores terceros lugares de la competición. Los dirigidos por el DT Felipe Baloy se medirán hoy jueves en cuartos de final frente a la Selección Sub-17 de México, que avanzó como líder del grupo A.

Real Madrid hace el ridículo, eliminado en la Copa del Rey

 Enero 14, 2026
Christiansen revela lista de jugadores para amistosos ante Bolivia y México

 Enero 14, 2026
Manchester United tiene a su nuevo técnico

 Enero 14, 2026
Diamondbacks obtienen a Nolan Arenado

Enero 14, 2026
Reales acercan los jardines de su estadio

Enero 14, 2026

Sicarios atacan en Pedregal: un adolescente asesinado y un adulto herido

Robo exprés en Puerto Armuelles: Delincuentes actuaron en menos de 1 minuto

¡Guerra por la basura! Alcaldesa y Contralor se dicen de todo

Capturan a alias "Pocho", presunto cabecilla pandilleril y 13 de sus seguidores

¿Panamá sin visa a EE.UU.? El tema se analiza en Washington

