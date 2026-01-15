Sub-17 de Panamá golea y avanza a cuartos de final en torneo del Sol

La Selección Sub-17 de Panamá goleó al Club Atlético Balboa de El Salvador 4-0 y selló su boleto a los cuartos de final del Torneo del Sol Internacional, que se realiza en el Federación Mexicana de Fútbol (FMF) en Toluca.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) informó que los goles por el equipo panameño fueron de Ronaldo Matos con un doblete a los minutos 14 y 45, Estevis López al minuto 30 y Andrés Castillo al 78 para cerrar la goleada en un partido por la fecha 3 del grupo B.

Con este resultado, Panamá Sub-17 avanzó a la siguiente fase como uno de los dos mejores terceros lugares de la competición. Los dirigidos por el DT Felipe Baloy se medirán hoy jueves en cuartos de final frente a la Selección Sub-17 de México, que avanzó como líder del grupo A.