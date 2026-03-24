Sub-17 Femenina de Panamá se despidió con triunfo de Clasificatoria

La Selección Sub-17 Femenina de Fútbol de Panamá culminó su participación en la Clasificatoria de la Concacaf con un triunfo sobre Jamaica 3-1.

En el torneo, que se desarrolló en Alajuela, Costa Rica y que otorgaba cupos al mundial de la categoría, Panamá terminó con un triunfo y dos derrotas, registro que no le alcanzó para clasificar a la cita mundialista.

Los clasificados al Mundial Sub-17 en este clasificatorio fueron las selecciones de Canadá, Estados Unidos, México y Puerto Rico (mejor segundo lugar).

La selección nacional, que estaba en el grupo C de la competencia, perdió en su debut 3-1 ante Costa Rica y en su segundo juego cayó 6-1 ante México.

En el triunfo ante Jamaica, los goles de Panamá fueron anotados por Cristabella Ríos, Naomi Zafrani y Poppy Wakefield.

“Panamá siempre ha sido un equipo guerrero, que lucha hasta el final sin importar las circunstancias. Aunque el resultado no fue el que esperábamos, rescatamos el esfuerzo y la entrega del grupo, ya que tratamos de dar lo mejor de nosotras en todo momento. No estamos tristes con el desempeño, porque dentro de la cancha se dejó todo”, comentó Zafrani sobre el balance del encuentro.

Agregó que la experiencia de competir constantemente a nivel internacional, con torneos que se realizan cada año, es clave para el crecimiento del fútbol panameño: “Esto nos permite mejorar progresivamente, elevar nuestro nivel y entender mejor a qué nos enfrentamos conforme avanzamos de categoría. Sabemos que uno de los aspectos a mejorar es la finalización de las jugadas, pero nos quedamos con el aprendizaje y el compromiso de seguir creciendo como equipo”, concluyó.