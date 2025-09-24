Deportes - 24/9/25 - 12:00 AM

Sub-17 femenina tuvo primer microciclo con su nuevo técnico

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

La Selección Sub-17 de Fútbol Femenina tuvo su primer microciclo de trabajo bajo las riendas de su nuevo técnico, el español Gerar Aubí.

El microciclo tuvo una duración de tres días y se llevó a cabo en las instalaciones del Mañanitas Country Club, en Vía Tocumen.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) detalló que las jugadoras convocadas entrenaron domingo, lunes y martes, en lo que fue el inicio de la preparación con miras al próximo Torneo UNCAF Sub-16 Femenino FIFA Forward, a realizarse en el mes de noviembre en Nicaragua.

Antes del iniciar el entrenamiento, Aubí conversó con los medios de comunicación dónde entre varios puntos detalló cuál va a ser su plan de trabajo en las divisiones inferiores y cuál es su objetivo final con Panamá.

“La verdad que, con mucha ilusión, fue una decisión fácil el venir a Panamá cuando Toña (Is) me contactó”, expresó.

“Ahora estamos creando un muy buen grupo de trabajo, que ahora empezamos con la Sub-17, donde se ve mucha ambición y esas ganas de poder conseguir cosas, así que veremos cómo va durante estas semanas”, agregó.

La Sub-17 Femenina volverá a entrenar la próxima semana, en un nuevo microciclo, empezando este domingo 28 de septiembre hasta el martes 30 de septiembre.

