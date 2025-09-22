Deportes - 22/9/25 - 12:00 AM

Sub-20 de Panamá entra en última semana previo a su debut en mundial

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

La Selección Sub-20 de Fútbol de Panamá entra hoy lunes en la última semana de preparación previo a su debut en el mundial de la categoría, programado para este sábado 27 de octubre ante Paraguay.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) informó que luego de entrenar hoy lunes, el onceno nacional se trasladará mañana martes desde las instalaciones del club San Luis de Quillota a Viña del Mar, donde se concentrará cuatro días para su debut en el grupo B frente al conjunto guaraní a las 6 de la tarde (hora de Panamá) en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Se conoció que ayer estaba prevista la llegada del volante Kairo Walters y el defensa Erick Díaz de Los Ángeles FC II, mientras que mañana martes lo hará el volante Rafael Mosquera del New York Red Bulls para completar el plantel que disputará el Mundial Sub-20 Chile 2025.

