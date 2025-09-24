Deportes - 24/9/25 - 12:00 AM

Sub-20 de Panamá, instalada en su base mundialista

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

La Selección Sub-20 de Fútbol de Panamá ya se encuentra instalada en la ciudad de Viña del Mar, la cual será su base para la fase de grupos del Mundial de la categoría en Chile.

El equipo panameño, que estuvo por 23 días en el Complejo Deportivo del club San Luis de Quillota, ciudad de Quillota (sede de su campamento final de preparación con miras a la cita mundialista), se trasladó vía terrestre a Viña del Mar en un viaje que duró 40 minutos.

A su llegada al hotel de concentración, el plantel se dirigió a sus habitaciones y luego de dejar sus pertenencias procedieron a almorzar.

Posteriormente, en horas de la tarde, la selección nacional tuvo su primer entrenamiento en las instalaciones de la Escuela Naval Arturo Prat en Valparaíso, a unos 20 minutos del hotel de concentración.

Fue la primera práctica al completo, luego de la incorporación de Rafael Mosquera, del New York Red Bulls.

Panamá está ubicado en el grupo B, en el que debutará ante Paraguay este sábado 27 de septiembre a las 6 de la tarde (hora de Panamá) en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Luego jugará en el mismo estadio el martes 30 de septiembre ante Ucrania a las 3 de la tarde (hora de Panamá).

El onceno nacional cerrará la ronda de grupos el viernes 3 de octubre frente a Corea del Sur a las 3 de la tarde (hora de Panamá).

Luego de la fase de grupos, los dos primeros equipos de cada grupo más los cuatro mejores terceros lugares, avanzarán a la etapa de cuartos de final, la cual se disputará entre el 8 y el 11 de octubre.

