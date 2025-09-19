Sub-20 no jugó amistoso con Egipto pero tuvo práctica

El partido amistoso de las selecciones Sub-20 de Fútbol de Panamá y Egipto, programado para ayer, fue cancelado, por lo que el onceno nacional tuvo en su lugar un entrenamiento.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) informó que la cancelación se debió a que los delegados en conjunto con el cuerpo técnico egipcio mostraron su inconformidad por las condiciones de la cancha.

En lugar del partido, la selección nacional, que participará en el mundial de la categoría, completó un nuevo entrenamiento en el campamento que realiza en Quillota.

“Lamentablemente no se pudo jugar contra Egipto, algo que nos afecta enormemente ya que era muy importante enfrentar a dos selecciones antes del debut. Ahora nos queda el partido del sábado (Nueva Caledonia) y la recta final de la preparación previo al debut”, dijo el técnico de la selección panameña, Jorge Dely Valdés.