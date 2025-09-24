Deportes - 24/9/25 - 12:00 AM

Surfistas infantiles y juveniles disputaron Copa de Surf

Por: Redacción EFE -

Más de 60 surfistas infantiles y juveniles de distintos puntos de Panamá se disputaron la Copa Surf Dojo en Playa Venao, en una jornada intensa en la que las olas no defraudaron ni mucho menos el talento de los atletas.

Destacamos el doble pódium del joven local de Bocas del Toro, Chamir Tomás, quien se llevó el primer lugar en las categorías Sub 16 y Sub 18.

También brilló el talento de Matt Ortega, local de Playa Venao, quien defendió la casa en la categoría Sub 10.

Mención especial para Josadac Moreno, miembro de la Asociación Wave, que se llevó el primer lugar de la categoría Novatos Teen tras un excelente desempeño.

La Asociación Wave además se hizo presente con 11 talentos de Isla Cañas, quienes realizaron un gran trabajo.

Avalada y apoyada por Pandeportes, la Liga DST, organizada por el Club de Surf Infantil y Juvenil, maneja un ranking a nivel nacional y es la plataforma para que las nuevas generaciones aprendan a competir.

Te puede interesar

Cerca de asegurar el N.°1 al finalizar el 2025

Cerca de asegurar el N.°1 al finalizar el 2025

 Septiembre 23, 2025
Ousmane Dembélé: ‘Es algo increíble poder ganarlo’

Ousmane Dembélé: ‘Es algo increíble poder ganarlo’

 Septiembre 23, 2025
Escogencia de selección para Mundial U-20 se basó en jugadores polivalentes

Escogencia de selección para Mundial U-20 se basó en jugadores polivalentes

 Septiembre 23, 2025
Murillo vio acción en triunfo del Marsella sobre el PSG

Murillo vio acción en triunfo del Marsella sobre el PSG

 Septiembre 23, 2025
Lamine Yamal ganó de nuevo el premio Kopa

Lamine Yamal ganó de nuevo el premio Kopa

Septiembre 23, 2025

Más allá de los resultados, es un espacio para que los niños y jóvenes se mantengan motivados practicando el deporte que les apasiona mientras se divierten, hacen amigos y crecen como atletas.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré

Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré
'Narco' murió por un golpe contundente en la cabeza

'Narco' murió por un golpe contundente en la cabeza
Policía tras la pista de asesinos en Chitré

Policía tras la pista de asesinos en Chitré
Menor ejecutado a sangre fría en Las Garzas

Menor ejecutado a sangre fría en Las Garzas