Surfistas infantiles y juveniles disputaron Copa de Surf

Más de 60 surfistas infantiles y juveniles de distintos puntos de Panamá se disputaron la Copa Surf Dojo en Playa Venao, en una jornada intensa en la que las olas no defraudaron ni mucho menos el talento de los atletas.

Destacamos el doble pódium del joven local de Bocas del Toro, Chamir Tomás, quien se llevó el primer lugar en las categorías Sub 16 y Sub 18.

También brilló el talento de Matt Ortega, local de Playa Venao, quien defendió la casa en la categoría Sub 10.

Mención especial para Josadac Moreno, miembro de la Asociación Wave, que se llevó el primer lugar de la categoría Novatos Teen tras un excelente desempeño.

La Asociación Wave además se hizo presente con 11 talentos de Isla Cañas, quienes realizaron un gran trabajo.

Avalada y apoyada por Pandeportes, la Liga DST, organizada por el Club de Surf Infantil y Juvenil, maneja un ranking a nivel nacional y es la plataforma para que las nuevas generaciones aprendan a competir.

Más allá de los resultados, es un espacio para que los niños y jóvenes se mantengan motivados practicando el deporte que les apasiona mientras se divierten, hacen amigos y crecen como atletas.