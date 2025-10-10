Deportes - 10/10/25 - 12:00 AM

Surinam busca seguir en la cima de su grupo

La Selección de Surinam buscará mantenerse de líder del grupo A de la fase final de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf cuando reciba a Guatemala, que está en el último lugar con un punto.

El encuentro se realizará en el Estadio Franklin Essed en Paramaribo, Surinam, a las 4 de la tarde (hora de Panamá).

La nación sudamericana pero que compite en Concacaf lidera el Grupo A con cuatro puntos, producto de un empate y una victoria.

