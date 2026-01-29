Temporada 2026 del automovilismo inicia este domingo 1 de febrero

El Autódromo Panamá dio inicio oficial a la temporada 2026 con el anuncio de su primera fecha de circuito, una Carrera Internacional programada para este domingo 1 de febrero, que promete ser el evento más esperado por los fanáticos del automovilismo en el país.

Durante una conferencia de prensa, George Hazbun y Alessandro Garrido, representantes del Autódromo Panamá, junto a los pilotos Lucho Ramírez, Roberto Sandoval, así como Roberto Sánchez, representantes de Spartan Race y Elías Khouri de Interstate Batteries patrocinador oficial del evento, revelaron los detalles de esta jornada que marcará el comienzo de una emocionante temporada deportiva.

La Carrera Internacional del 1 de febrero reunirá a los mejores pilotos de diferentes categorías en una competencia de alto nivel. George Hazbun anunció cambios significativos para la categoría TCR Panamá: este año habrá tres carreras en lugar de dos, iniciando el sábado con una clasificación de diez autos, y se implementará un nuevo sistema de puntaje que promete mayor emoción en cada fecha.

La parrilla de TCR Panamá se perfila como una de las más competitivas de los últimos años, con la llegada de destacados pilotos internacionales: Victor Czapla, piloto alemán que probará por primera vez el auto audi en esta categoría; el equipo peruano Alpha Racing que participará con tres autos y pilotos nuevos; y Logan Frost de Estados Unidos, elevando así el nivel de competencia desde la primera fecha.

La participación de equipos completamente panameños agrega un ingrediente especial a esta temporada. Lucho Ramírez se une al experimentado Solly Betesh en el Audi R8.

"Es un honor que Solly Betesh haya tomado la iniciativa de invitarme. Es un logro para mi carrera, donde siempre mi meta es dejar a Panamá en alto", manifestó Ramírez durante la conferencia