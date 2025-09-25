‘Tenemos el objetivo de llegar a playoffs y ganar el campeonato’

Fue una noche memorable para los Yankees de Nueva York pero también para el utility panameño José ‘Chema’ Caballero, quien fue el héroe del partido en el que su equipo, los Yankees de Nueva York, venció 3-2 a los Medias Blancas de Chicago, asegurando su presencia en los playoffs 2025.

Con el partido empatado a dos carreras, dos outs y compañeros en primera y segunda base, ‘Chema’ Caballero tuvo un turno de oro en el que logró conectar un elevado corto que picó unos pies antes del jardinero central pero que fue suficiente para que entrara la carrera ganadora.

"Tenemos un grupo de jugadores que trabaja duro juntos", comentó Caballero, mientras parpadeaba para quitarse la cerveza y el champán de los ojos. "Tenemos un solo objetivo: llegar a los playoffs y ganar el campeonato", agregó.

"Es una sensación increíble", dijo Caballero. "Tocas primera base, te das la vuelta y ves a todo el equipo corriendo hacia ti para celebrar. Es maravilloso", agregó.

Cabe destacar que Caballero hizo algo que ningún jugador de los Yankees había logrado en 23 años.

Según las estadísticas de los Yankees, la última vez que un jugador de este equipo tuvo un turno al bate de nueve lanzamientos o más y que resultó en una victoria decisiva fue en 2002, cuando Jorge Posada lo consiguió.