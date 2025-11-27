Deportes - 27/11/25 - 12:00 AM

‘Tenemos un vestuario más unido que nunca’

El francés Eduardo Camavinga, centrocampista del Real Madrid, defendió que el vestuario está “más unido que nunca” a pesar de las críticas después de tres partidos seguidos sin conocer la victoria, en una mala racha que se rompió este miércoles ante Olympiacos (3-4).

“Es más la prensa que habla. Yo veo todo dentro y tenemos un vestuario más unido que nunca y vamos a hacer todo para ganar y ayudar al míster. Hemos dado un paso adelante para quedar entre los ocho primeros y ahora toca seguir así”, declaró el jugador.

