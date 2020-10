Teófimo López es el rey del peso ligero en una pelea que quedó a deber

En una contienda que no cumplió con las expectativas, el estadounidense de origen hondureño Teófimo López derrotó por decisión unánime al veterano Vasyl Lomachenko, confirmándose como campeón del mundo de peso ligero de la AMB, OMB y FIB. El europeo, que llegó como monarca de la Asociación Mundial de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo, salió displicente al encordado y se vio superado en los primeros asaltos por un rival que propuso más, aunque sin provocar mucho daño.

