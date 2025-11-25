Tico Pablo Mudarra se afianza en liderato de Vuelta a Chiriquí

El costarricense Pablo Mudarra se afianzó en el liderato de la XLV edición de la Vuelta Ciclista Internacional a Chiriquí, ‘Copa Telca’, al ganar la cuarta etapa que transcurrió sobre 144.6 kilómetros.

Mudarra, del equipo Colono Bikestation Kolbi, sumó su segundo triunfo en esta versión, acumulando un tiempo en la clasificación general individual de 10 horas 22 minutos y 16 segundos.

En la prueba de ayer lunes, que tuvo un recorrido entre David-Paso Canoas-Finca Blanco y Solano, Mudarra tuvo un tiempo de 3 horas 25 minutos y 11 segundos.

En la segunda posición de la etapa ingresó el cubano Ricardo Delgado, mientras que Joseph Ramírez (Colono Bikestation Kolbi) fue tercero.

En la tabla general, Mudarra es escoltado, luego de cuatro días de carrera, por su compañero Joseph Ramírez y el beliceño Derrick Chavarría (Tag Cycling Team), ambos a 15 segundos de diferencia.

El mejor nacional en la clasificación general individual sigue siendo Bolívar Espinosa, del Senafront Rali, que se encuentra ubicado en el puesto N.°8 a diferencia de 53 segundos.

En la categoría Junior, domina Emanuel Viane, del Rali Far Express, mientras que en la Master se mantiene Fernando Ureña, de Fundación Caminos de Omar.

Hoy martes se corre la quinta etapa, reapareciendo la montaña. Serán 101.1 kilómetros entre David - entrada de San Andrés- Solano y Volcán.