Tigres de Detroit vencen a Cleveland y se colocan a un paso de avanzar

Tarik Skubal igualó el récord de postemporada de Detroit con 14 ponches y los Tigres vencieron 2-1 a los Guardianes de Cleveland en el primer duelo de la serie de comodines de la Liga Americana.

Will Vest sacó los últimos cuatro outs para Detroit, sobreviviendo a una tensa novena entrada después de que José Ramírez, el astro dominicano de los Guardianes, quedara atrapado entre la tercera base y el plato para el segundo out.

Los Tigres pueden avanzar a la serie divisional de la Liga Americana por segundo año consecutivo con una victoria hoy miércoles.

“Cualquiera que sea nuevo en los Tigres/Guardianes, así es esto. Cada juego”, indicó A.J. Hinch, el manager de Detroit. “Tarik ha sido increíble para nosotros toda la temporada, pero qué actuación en los momentos más importantes del escenario más grande para ponernos en una gran posición para ganar el juego”.

Detroit anotó la carrera de la ventaja en la séptima entrada cuando el toque de Zach McKinstry permitió que Riley Greene anotara desde la tercera.

Ramírez abrió la novena con un sencillo dentro del cuadro y avanzó a tercera cuando el campocorto puertorriqueño Javier Báez lanzó desviado a la primera base. Vest ponchó al bateador emergente George Valera y Kyle Manzardo prosiguió con un rodado a Vest. Ramírez corrió hacia el plato pero fue interceptado por Vest, quien lo persiguió y lo tocó para sacarlo.

Acto seguido, C.J. Kayfus conectó un elevado que Báez atrapó en lo corto del jardín izquierdo para el out final.