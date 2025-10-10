Deportes - 10/10/25 - 12:00 AM

Tigres de Detroit y Marineros de Seattle se miden hoy en juego decisivo

Por: Seattle EFE -

Los Tigres de Detroit y los Marineros de Seattle se enfrentarán hoy en el quinto y decisivo encuentro de la serie divisional de playoffs de la Liga Americana.

El ganador del encuentro, programado para las 7:08 de la noche y que tendrá como sede el T-Mobile Park de Seattle, avanzará a la Serie de Campeonato de la Liga Americana, en la que enfrentarán a los Azulejos de Toronto.

Por los Tigres de Detroit abrirá el estelar zurdo Tarik Skubal, mientras que por los Marineros de Seattle lo hará el derecho George Kirby.

"Una de las cosas más fáciles y emocionantes que puedo hacer es darle la pelota al mejor lanzador del beisbol", declaró A.J. Hinch, el manager de los Tigres. "Nos subimos a un avión a través del país con mucho optimismo gracias a Tarik Skubal".

