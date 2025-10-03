Tigres eliminan a Guardianes y avanzan a la Serie Divisional

Dillon Dingler despachó un jonrón en el sexto inning, Wenceel Pérez impulsó dos anotaciones dentro del racimo de cuatro en el séptimo y los Tigres de Detroit vencieron 6-3 a los Guardianes de Cleveland para avanzar a la serie divisional de la Liga Americana.

Se trata de la segunda temporada consecutiva que los Tigres ganan una serie de comodines como visitantes. Detroit viajará a Seattle para iniciar una serie divisional a partir de mañana sábado.

Los Marineros, campeones del Oeste de la Liga Americana y segundos sembrados, ganaron cuatro de los seis encuentros de la temporada regular contra los Tigres, que obtuvieron el tercer comodín.