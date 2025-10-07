Tigres regresan a Detroit tras más de dos semanas en la carretera

Cuando los Tigres de Detroit salieron del campo tras su último partido en casa hace más de dos semanas, nadie sabía si jugarían otro partido en el Comerica Park este año.

«Tuvimos que ganárnoslo. Nos costó mucho volver a casa», afirmó el manager de los Tigres, A.J. Hinch.

Los Tigres perdieron un séptimo partido consecutivo en casa contra Atlanta el 21 de septiembre, cuando se aferraban a una ventaja de un juego en la División Central de la Liga Americana antes de cerrar con el mayor colapso en la historia de la división o la liga.

Los Tigres se recuperaron lo suficiente como para tener otro juego en la Ciudad del Motor el martes por la tarde contra Seattle en el tercer juego de su Serie Divisional de la Liga Americana.

Detroit eliminó a los Guardianes de Cleveland, campeones de la División Central de la Liga Americana, en su campo en una Serie de Comodines de la Liga Americana la semana pasada, y luego se mantuvo en la carretera para jugar en Seattle durante el fin de semana.