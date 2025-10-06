Deportes - 06/10/25 - 12:00 AM

Toronto pone contra las cuerdas a los Yankees

En un partido de ofensivas, los Azulejos de Toronto fueron mejores y vencieron 13-7 a los Yankees de Nueva York para poner la serie divisional de playoffs de la Liga Americana 2-0 a su favor.

Ayer, la figura grande de Toronto fue el novato Trey Yesavage, quien estableció un récord de postemporada para los Azulejos al ponchar a 11 en cinco 1/3 entradas sin hits, mientras que a la ofensiva el dominicano canadiense Vladimir Guerrero Jr. conectó el primer grand slam de postemporada en la historia del equipo.

Con la serie 2-0 a su favor, los Azulejos solo tendrán que ganar un juego más para eliminar a los Yankees y avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Hoy es día libre y la serie se reanuda mañana en el Yankee Stadium.

