Deportes - 16/1/26 - 12:00 AM
Trabaja para volver en inicio de próxima campaña
El quarterback de los Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, quiere estar listo para la volver en la semana uno de la temporada 2026 de la NFL.
Mahomes se sometió a una cirugía a mediados de diciembre para reparar dos ligamentos desgarrados en la rodilla izquierda, y dijo que su rehabilitación está “cumpliendo con todos los puntos de control” que podrían permitirle regresar para los entrenamientos de verano e incluso quizás para el campamento de entrenamiento este otoño.