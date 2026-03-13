Deportes - 13/3/26 - 12:00 AM
Trump desanima a selección iraní de ir al Mundial 2026
El presidente Donald Trump manifestó que no creía que fuera “apropiado” que la selección de fútbol de Irán asista al Mundial de este año, coorganizado por Estados Unidos, y citó preocupaciones de seguridad como motivos, con los países inmersos en una guerra.
“La Selección Nacional de Fútbol de Irán es bienvenida a la Copa del Mundo, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad”, Trump escribió en su red social.