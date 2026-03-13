Deportes - 13/3/26 - 12:00 AM

Trump desanima a selección iraní de ir al Mundial 2026

Por: Estados Unidos EFE -

El presidente Donald Trump manifestó que no creía que fuera “apropiado” que la selección de fútbol de Irán asista al Mundial de este año, coorganizado por Estados Unidos, y citó preocupaciones de seguridad como motivos, con los países inmersos en una guerra.

“La Selección Nacional de Fútbol de Irán es bienvenida a la Copa del Mundo, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad”, Trump escribió en su red social.

Te puede interesar

Frontenis tiene a sus campeones del circuito nacional

Frontenis tiene a sus campeones del circuito nacional

Marzo 12, 2026
Curry demorará 10 días más para regreso

Curry demorará 10 días más para regreso

 Marzo 12, 2026
Panameño Alexander Durán tendrá dura prueba este sábado

Panameño Alexander Durán tendrá dura prueba este sábado

 Marzo 12, 2026
El Bodø/Glimt sigue dando sorpresas y ganó en la ida

El Bodø/Glimt sigue dando sorpresas y ganó en la ida

 Marzo 12, 2026
Irán no participaría en la Copa Mundial 2026

Irán no participaría en la Copa Mundial 2026

 Marzo 12, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Matan a balazos a comerciante hindú en Chitré

Matan a balazos a comerciante hindú en Chitré
¿Preseleccionado para una beca del Ifarhu? Chequea la lista aquí

¿Preseleccionado para una beca del Ifarhu? Chequea la lista aquí

Doble homicidio en Tocumen: sicarios en moto acribillan a taxista y su pasajero

Doble homicidio en Tocumen: sicarios en moto acribillan a taxista y su pasajero
Joven salió a pagar lotería y apareció sin vida casi 9 días después

Joven salió a pagar lotería y apareció sin vida casi 9 días después
Quería ayudar en casa: Se fue a Boquete para trabajar y apoyar a su familia

Quería ayudar en casa: Se fue a Boquete para trabajar y apoyar a su familia