Deportes - 07/10/25 - 12:00 AM

Ucrania y España abren octavos de final del Mundial Sub-20

Por: Chile EFE -

Ucrania y España se enfrentarán en octavos de final del Mundial sub-20 en el primer gran duelo europeo de esta competición, al que ambos llegan en momentos futbolísticos distintos: Ucrania pasó como primera en un grupo aparentemente fácil, en el que sólo se vio complicada por Paraguay, con el que empató.

Y España con muchas dudas en su juego, tras sobrevivir en el denominado 'grupo de la muerte' ganando en la última jornada con mucha fortuna a Brasil, tras perder con justicia ante Marruecos y empatar con México en un partido en el que los norteamericanos fueron ligeramente superiores.

El equipo que entrena Paco Gallardo no ha encontrado su esencia en lo que llevamos de competición: Rodrigo Mendoza, del Elche, y Rayane Belaid han sido, junto al extremo del Betis Pablo García, los jugadores más destacados en el global de los tres partidos, pero no han logrado imponerse en ninguno de ellos a sus rivales.

