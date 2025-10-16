Vinícius Junior procesado en Brasil por perturbar la paz de sus vecinos

Vinícius Júnior, delantero del Real Madrid, fue procesado en la Justicia brasileña por una supuesta "perturbación del trabajo o de la tranquilidad ajenos" durante la gran fiesta que organizó en Río de Janeiro para celebrar su cumpleaños, confirmaron fuentes oficiales.

El caso se tramita en el 9º Juzgado Especial Penal de Río, encargado de analizar la comisión de delitos menores, y se basa en la denuncia de un vecino del lugar donde el extremo de la selección brasileña celebró su 25 cumpleaños, entre el 19 de julio y la madrugada del 21 de ese mes.

De acuerdo con la querella, citada por el diario O Globo, la fiesta, que tuvo lugar en una lujosa finca dedicada a organizar grandes eventos, como bodas o actos corporativos, causó mucho ruido y rompió el sosiego de la vecindad.