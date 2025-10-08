Woodruff y Duen, abanderados para Juegos Centroamericanos

Los destacados deportistas Gianna Woodruff, del atletismo, y William Duen, del boliche, fueron escogidos como los atletas abanderados de la delegación de Panamá para los Juegos Deportivos Centroamericanos que se realizarán en Guatemala del 18 al 30 de octubre.

Woodruff tiene muchos triunfos internacionales y en su última presentación fue finalista de los 400 metros con vallas femenino en el mundial de atletismo.

Por su parte, Duen también tiene una destacada hoja de vida deportiva, destacando la medalla de oro que logró junto a Donald Lee en los Juegos Deportivos Panamericanos de Santiago de Chile 2023.

La escogencia de los dos atletas se dio durante la Asamblea Extraordinaria del Comité Olímpico de Panamá (COP), en la que también se presentó a la delegación nacional.

La delegación de Panamá está compuesta por 512 atletas, 138 oficiales-entrenadores, 31 profesionales del equipo interdisciplinario, 7 de la jefatura de misión y 14 del equipo de comunicación.

Panamá participará en 36 deportes y 46 modalidades. Hay que señalar que los deportes de Lucha y Sambo se darán en la subsede de Honduras, mientras que Panamá acogerá las disciplinas del Flag Football y los Esports.