Xabi Alonso: “Estamos todos unidos, desde el presidente hasta los jugadores”

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, aseguró este viernes que, pese a la mala racha de su equipo, siente el respaldo del club y que “desde el presidente hasta los jugadores” trabajan todos “unidos” con un “esfuerzo incuestionable”.



“Desde el inicio, hemos tenido una conversación cercana, de confianza y de respeto. Sabiendo el proyecto y los objetivos que tenemos. Con exigencia máxima. Es un largo camino con momentos buenos y no tan buenos”, dijo en rueda de prensa.



“En el Real Madrid aspiramos a todo. El objetivo final sabemos cuál es. Y cómo queremos hacerlo es fundamental. estamos todos unidos, desde el presidente hasta los jugadores; el esfuerzo que estamos poniendo es incuestionable”, añadió.



Un Xabi Alonso que aseguró que está “bien” y “con ganas, energía y fuerza” a pesar de las críticas, a la vez que respondió, al ser preguntado sobre qué nota se daría en esta primera mitad de temporada, que “no” le “corresponde” a él hacerlo.



Para cerrar el año, el Real Madrid recibe a un Sevilla que suma 17 años sin ganar en el Bernabéu.



“Es el último partido del año. De un bloque exigente. Queremos acabar bien, enlazar la tercera victoria e irnos con buena sensación para empezar 2026 con energía y optimismo para todos los frentes que vamos a tener. El Sevilla es un rival exigente, te demanda mucho, en los duelos uno contra uno y con el balón. Jugamos en casa y queremos que la gente disfrute”, aseguró Xabi sobre el equipo del argentino Matías Almeyda.



Por otro lado, confió en que es “cuestión de partidos” que el brasileño Vinícius vuelva a marcar, tras 13 partidos sin lograrlo.



“Es cuestión de partidos, de momentos. Ha estado muy cerca y no tengo duda de que va a llegar. Ojalá sea lo antes posible”, señaló.



Además, ponderó el estado de forma de Rodrygo Goes.



“Ha sido muy buena noticia ver lo que nos ha aportado en estos dos partidos; el equilibrio que nos dan con y sin balón. Puede jugar en banda derecha, por el centro y por la izquierda, dependiendo de nuestras necesidades. Está en buen momento y me alegro por él, porque se lo merece”, declaró.