Deportes - 19/12/25 - 10:08 PM

Xabi Alonso: “Estamos todos unidos, desde el presidente hasta los jugadores”

Para cerrar el año, el Real Madrid recibe a un Sevilla que suma 17 años sin ganar en el Bernabéu.

 

Por: Madrid, 19 dic (EFE) -

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, aseguró este viernes que, pese a la mala racha de su equipo, siente el respaldo del club y que “desde el presidente hasta los jugadores” trabajan todos “unidos” con un “esfuerzo incuestionable”.

“Desde el inicio, hemos tenido una conversación cercana, de confianza y de respeto. Sabiendo el proyecto y los objetivos que tenemos. Con exigencia máxima. Es un largo camino con momentos buenos y no tan buenos”, dijo en rueda de prensa.

“En el Real Madrid aspiramos a todo. El objetivo final sabemos cuál es. Y cómo queremos hacerlo es fundamental. estamos todos unidos, desde el presidente hasta los jugadores; el esfuerzo que estamos poniendo es incuestionable”, añadió.

Un Xabi Alonso que aseguró que está “bien” y “con ganas, energía y fuerza” a pesar de las críticas, a la vez que respondió, al ser preguntado sobre qué nota se daría en esta primera mitad de temporada, que “no” le “corresponde” a él hacerlo.

Para cerrar el año, el Real Madrid recibe a un Sevilla que suma 17 años sin ganar en el Bernabéu.

“Es el último partido del año. De un bloque exigente. Queremos acabar bien, enlazar la tercera victoria e irnos con buena sensación para empezar 2026 con energía y optimismo para todos los frentes que vamos a tener. El Sevilla es un rival exigente, te demanda mucho, en los duelos uno contra uno y con el balón. Jugamos en casa y queremos que la gente disfrute”, aseguró Xabi sobre el equipo del argentino Matías Almeyda.

Por otro lado, confió en que es “cuestión de partidos” que el brasileño Vinícius vuelva a marcar, tras 13 partidos sin lograrlo.

“Es cuestión de partidos, de momentos. Ha estado muy cerca y no tengo duda de que va a llegar. Ojalá sea lo antes posible”, señaló.

Además, ponderó el estado de forma de Rodrygo Goes.

“Ha sido muy buena noticia ver lo que nos ha aportado en estos dos partidos; el equilibrio que nos dan con y sin balón. Puede jugar en banda derecha, por el centro y por la izquierda, dependiendo de nuestras necesidades. Está en buen momento y me alegro por él, porque se lo merece”, declaró. 

Te puede interesar

Xabi Alonso: “Estamos todos unidos, desde el presidente hasta los jugadores”

Xabi Alonso: “Estamos todos unidos, desde el presidente hasta los jugadores”

 Diciembre 19, 2025
Lionel Messi y Lamine Yamal se enfrentarían por primera vez

Lionel Messi y Lamine Yamal se enfrentarían por primera vez

Diciembre 19, 2025
Clasificación al Mundial, lo más destacado del fútbol panameño

Clasificación al Mundial, lo más destacado del fútbol panameño

 Diciembre 19, 2025
Fidel Escobar logró el empate del Saprissa ante Alajuelense

Fidel Escobar logró el empate del Saprissa ante Alajuelense

 Diciembre 19, 2025
‘El Científico’ Núñez termina guanteos para pleito titular

‘El Científico’ Núñez termina guanteos para pleito titular

 Diciembre 19, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se entrega el cuarto implicado en asesinato de policía y civil

Se entrega el cuarto implicado en asesinato de policía y civil
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Ruta del sicario: así se planeó el ataque que acabó con policía y civil

Ruta del sicario: así se planeó el ataque que acabó con policía y civil
Trasladan a directora del Cefere por corrupción que benefició a “La Parce"

Trasladan a directora del Cefere por corrupción que benefició a “La Parce"
Guardia y asaltante heridos tras intento de robo en plaza chorrerana

Guardia y asaltante heridos tras intento de robo en plaza chorrerana