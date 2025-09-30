Xabi Alonso: ‘Ha dolido, pero estamos en modo Champions’

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, aseguró que el derrota en liga ante el Atlético de Madrid (5-2) "ha dolido", pero añadió que "ahora" están "en modo Champions".

"Yo creo que tanto en la victoria como en la derrota, las sensaciones nos tienen que durar 24 horas, para bien o para mal", dijo en rueda de prensa en el Estadio Central de Almaty.

Negó que lo ocurrido el sábado en el Metropolitano se deba sólo a un problema de actitud: "Eso es un poco simplista".

"Mañana (hoy) es un partido de Champions. No importa el rival. Queremos ganar. Tener un buen inicio es importante (...) Queremos empezar bien y no queremos dejarnos puntos importantes", dijo.

El Real Madrid enfrenta hoy de visitante al Kairat Almaty de Kazajistán a las 11:45 de la mañana (hora de Panamá).