Yamal y Dembélé, favoritos para ganar el Balón de Oro

La revista France Football dará a conocer este lunes a los ganadores del Balón de Oro, el premio individual más prestigioso que se entrega en el fútbol mundial.

El Théâtre du Châtelet de París, en Francia, será escenario de la ceremonia y estos son algunos de los candidatos.

En una lista de 30 nominados en la que, por segundo año seguido, no están Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo, la pelea parece reducida a dos nombres: Lamine Yamal y Ousmane Dembélé.

A sus 18 años, el futbolista del Barcelona llevó a su equipo a ganar la Liga de España y la Copa del Rey, y fue uno de sus mejores baluartes en la Champions League, donde Barcelona sucumbió ante el Inter de Milán en una infartante serie de semifinales. Su temporada incluyó 18 goles y 25 asistencias en todas las competencias con su club.

A eso se le suman sus números con la selección de España, con la cual logró un subcampeonato en la Liga de Naciones, tras una derrota ante Portugal. Con el combinado nacional agregó otros cuatro tantos y cinco pases de gol.

Por su parte, el delantero francés se erigió líder del París Saint-Germain que, por primera vez en su historia, levantó la Champions League, y también se destacó con la selección de Francia en las competiciones europeas.

Comenzó la temporada de manera inmejorable, anotando un gol agónico para que PSG ganara el Trofeo de Campeones de Francia. Más tarde volvería a ganar la Ligue 1 y la Copa de Francia, además de la “Orejona”. Pudo tener su broche de oro en el Mundial de Clubes, donde marchó con paso arrollador hasta caer en la final ante el Chelsea.

En un equipo donde el desequilibrio es ley, él fue el juez y jurado principal. Terminó la 2024/2025 con 35 goles y 16 asistencias con PSG, y otros dos tantos con su selección en la Liga de Naciones.