Que el que se cree el diputado más independiente de todos, Ernesto Cedeño, se jacta de que ha presentado cinco proyectos de ley, o sea el más productivo. Se le olvidó mencionar el documento en el que pretendía que se aprobara permitir a los abogados diputados litigar en plena función legislativa.

Que me confirman desde la tierra de Disney que el Gobierno de Trump viene duro, tumbando cabezas a todos aquellos gobiernos de la región con negocios con la China comunista. En Panamá, pelan el ojo con el respaldo a la empresa china que maneja los puertos. En guerra avisada no se pierden las visas.

Que el mal recordado Dr. Francisco Sánchez Cárdenas, exministro de Vivienda y de Salud, le dijo al Loco que no olvide quién es el que ha catapultado a malandrines en la Presidencia.

Que al parecer el señor Cárdenas se estaba viendo en un espejo al ripostar estas declaraciones de malandrines, o bien estaba refiriéndose a los autores del PRD, de su partido, con los miles de millones que no han podido justificar en cinco años.

Que, si analizamos bien las instituciones públicas, PANDEPORTES es una de las entidades con más escándalos de los últimos gobiernos. Hagamos memoria y veremos que las denuncias han sido por varios millones de dólares y, hasta la fecha, no hay nadie pagando condena por semejantes escándalos.

Que solamente hay que recordar el escándalo de los bates, las manillas y los estadios en la era del Micho y nadie resultó responsable.

Que para muchos panameños este último escándalo de los 600 millones de dólares en PANDEPORTES o será desestimado o simplemente será archivado.

Que si en PANDEPORTES llueve, en la ANMPYME no escampa con una auditoría que revela un presunto escándalo del programa a emprendedores, donde se benefició doblemente a algunos. Realmente, fue un quinquenio donde la corrupción fue el denominador común.

Que el presidente Mulino dijo que se examinará la posibilidad de rescatar la actividad minera. Ya salieron algunos colegas periodistas a levantar morbosidad sobre el tema.

Que Mulino había prometido que el tema de la mina sería consultado con todos los sectores antes de tomar cualquier decisión. Lo lógico es esperar cómo, cuándo y qué representaría esta apertura en caso de darse.

Que para nadie es un secreto que la industria minera representa para el país una fuerte inyección económica del 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Que el próximo miércoles será la audiencia de la chica Roxana Carvalho Hidalgo, propietaria de los salones "Donde La Parce", detenida por blanqueo de capitales. Ojalá no se salgan con un exabrupto jurídico y el caso quede impune.

Que se supo que son 14 las instituciones que pagan seguro privado a sus funcionarios, con los recursos del Estado. Definitivamente que no son todos, pero el que quiere celeste que le cueste. O sea, si quieren póliza privada, que se la pague cada funcionario.