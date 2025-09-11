Que cuándo será el momento en que la ATTT va a poner orden en Metro Park, donde todos los días conductores irresponsables conducen en contravía poniendo en peligro la vida de otros.

Que no hay duda de que, en cuanto surja una tragedia, veremos a las autoridades asignando policía en el área.

Que Quique y Pincho andaban festejando la sanción de la Ley No. 481, que amplía subsidios a préstamos hipotecarios, pero tristes porque no van a poder andar en bici. ¡A trabajar, señores!

Que algunos taxistas sinvergüenzas están que trinan por el proyecto de ley que está en la Asamblea y que pretende poner orden con la distribución de cupos o certificados de operación que por décadas han sido politizados.

Que un sector de los transportistas de taxi convocó a una caravana hasta la Asamblea para hacer sentir su voz de inconformidad. Ellos prefieren seguir con sus sinvergüenzuras.

Que los billeteros no están de acuerdo con la Lotería Electrónica; ellos piden acabar con los chances clandestinos, pero quieren seguir estafando a los compradores con chances y billetes con un costo mayor a lo que cuestan.

Que están preocupados porque 30 mil billeteros quedarán sin empleo; sin embargo, no dicen nada de los 32 mil revendedores, a quienes ellos les dan el 5 por ciento, y el otro 5 por ciento es para el dueño de la libreta. Como lo mire, es una total sinvergüenzura.

Que Omar López, dirigente de los transportistas selectivos, dice que hay un plan estratégico para mejorar el servicio. Qué coincidencia que hable de este plan ahora que hay una propuesta de ley en la Asamblea para poner orden en este sector.

Que dentro de un mes y medio la empresa bananera volverá a operar en Bocas del Toro; es el momento de sacar de la canasta las manzanas podridas para que no vuelva a ocurrir lo de hace unos meses atrás. Cordura, inteligencia, capacidad y serenidad es lo que debe imperar entre los trabajadores; no politizar el gremio debe ser el norte.

Que el diputado Carlos Eduardo Saldaña le dio durísimo al IMA, porque, según él, se quiere beneficiar a un empresario que, al parecer, con el GobierNito le fue muy bien. Ojo, señores arroceros.

Que siguen los fanáticos del camarada Saúl Méndez preguntándose dónde está el susodicho, si con Maduro, en Venezuela, u Ortega en Nicaragua, ahora que hay amenaza de los gringos de invadir el país suramericano.

Que cada día los panameños se ven frustrados por la falta de justicia en Panamá, se dan a conocer grandes escándalos y asaltos al Tesoro Nacional y aquí no pasa nada. Ya es hora de poner orden, señor procurador.