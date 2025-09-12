Que cumplió su fecha de cumpleaños el subsidio de los B/.7.50 al quintal de arroz a los productores. Fueron varios años que se mantuvo para incentivar la producción, pero todo tiene su final.

Que, así como se le dio punto final al subsidio del arroz, también debe concluir todo el incentivo o subsidio que se le ha concedido al sector privado, entre ellos el sector bancario; este pueblo no es pendejo.

Que ya hay movimientos para constituir un rechazo rotundo a las intenciones de volver a la Presidencia del nefasto, perverso e incapaz Juan Carlos Varela en el 2029. Nadie olvida la corrupción y la mediocridad con que gobernó este país en cinco años.

Que, en vez de estar buscando aspiraciones para regresar a San Felipe, Varela lo que debe hacer es explicarle a este país todas las aberraciones que cometió en esos cinco años y que están sustentadas en los Varelaleaks.

Que hay un proyecto de ley para poner orden en los consulados y esto tiene su justificación porque, por años, estos funcionarios del cuerpo diplomático, cuando abandonan estos cargos, salen con mucho chen chen, al punto que no tienen que preocuparse por el futuro, porque están hechos.

Que la población panameña está esperando que la Asamblea no recule y ponga orden en el transporte. Esos sujetos de CANATRA están acostumbrados a amenazar y amedrentar con tal que los dejen hacer sus demencias en el sector.

Que dio lástima cómo el diputado del PRD, el ‘Pollo Crispi’, trató de buscar oxígeno político apoyando a los transportistas que lógicamente lo aplaudían en cada intervención.

Que Mulino, por enésima vez, explicó a los medios que el tema de peajes no se puede decidir unilateralmente porque es un asunto del Tratado de Neutralidad, no insistan.

Que el ministro Moltó aclaró que el modelo de operación de la empresa bananera permitirá la siembra del producto a colonos y ellos le comprarán la fruta. Se vislumbra mayor empleomanía.

Que ya hay rumores por ahí de que Madurito caerá más rápido de lo que creen y que será el propio ejército el que se encargue. El terror que ha sembrado Estados Unidos en la región es insospechable. Los soldados van como pollitos en fuga.

Que "ya lo verán", una respuesta corta y contundente de Donald Trump sobre el tema de acabar con el narcotráfico en Venezuela. ¡¡¡Agárrense que viene la vaina!!!

Que no vengan los arroceros ahora a amenazar por la eliminación del subsidio, que a nosotros los consumidores nadie nos da subsidio y tenemos que pagar el arroz tenga el precio que sea, si queremos comer este rubro.

Que, si los productores vienen con ínfulas a aumentar el precio o no sembrar, pues a comer "kinoa", yuca, plátano y otros rubros que lo sustituyan.