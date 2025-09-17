Que luego de la experiencia que se ha tenido con las irregularidades en la cooperativa del SUNTRACS y ahora con las bellezas encontradas en el Sindicato de Transporte San Cristóbal, no hay duda de que se debe hacer un barrido en varios sindicatos.

Que el pueblo panameño de lo que sí está seguro es que hoy día contamos con una Asamblea Nacional con un alto grado de desprestigio y con una caterva de diputados que están manchando la reputación de este Órgano del Estado.

Que ahora el pleito no lo protagonizaron Bolota y Betserai, sino el diputado Jonathan Vega y el influencer Pedro Rodríguez, ¡¡¡qué vergüenza!!!

Que, según fuentes de la Asamblea, al novel diputado le reventaron la ñata y se formó tremendo arroz con mango en los pasillos de la Asamblea.

Que, diría mi abuela Chencha, qué vergüenza con estos nuevos diputados: mientras antes escuchábamos excelentes oratorias de exlegisladores, hoy solo los caracteriza los escándalos, las peleas, las amenazas, los pantis rojos y el patio limoso.

Que un jodedor se pregunta: "¿Y qué fue de la 'Taylor Swift' criolla y la amarra-árboles?". Ahora resulta que ya no quieren verse en foros abiertos sobre minería. ¿Será que se les acabó la tarima… o la mesada? Porque los panameños ya abrieron los ojos y se dieron cuenta del jueguito y el daño que le han hecho al país.

Que todo indica que Hollywood va a volver con la saga de Jurassic Park, porque ya anunció su regreso para retomar las riendas del PRD el exministro Mitchell Doens.

Que precisamente este señor es quien en una grabación salió conspirando en contra del gobierno de Martinelli, junto con revoltosos de Bocas del Toro.

Que le preguntan a Doens si él no se ha dado cuenta de que es un "Tutankamón" del PRD, un mismísimo zombi de “The Walking Dead” de la política panameña. Renovar no significa momificar.

Que el mismo diputado "rompe toallas", el que lideró el famoso grupo de la “Taquilla”, en la época de la persecución varelista, dando clases de conformación de comisiones en la Asamblea. ¿Ya ven quién está detrás del poder en la Asamblea?

Que un joven de Pedregal encontró en el patio de su casa un supuesto meteorito con una especie de hongo, que no se sabe si es vegetal o animal. Temen que sea un depredador.

Que la gente no se atemorice por esto, porque por décadas Panamá ha tenido un hongo en la Asamblea, un verdadero depredador de la economía del país, y los de la NASA o científicos no nos han podido explicar cómo exterminarlo.

Que “El Loco” le reconoció a Mulino y su gente el buen trabajo que hicieron en Brasil y en Japón. El regreso de la empresa bananera a Panamá fue un gran logro. ¡Qué bien! El expresidente está clarito de que el honrar honra.

Que Levy le envió tu "tate quieta" a la Flor venenosa. Y le recordó que el rabito que quiere rejo, rejo tendrá, ¡¡¡Ay, Padre!!! Esto se puede poner más interesante que el encuentro Canelo vs. Crawford.