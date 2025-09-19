Que se especula mucho sobre la verdadera causa de la renuncia del subcontralor. Según una fuente bien, pero bien informada, el caso tiene que ver con una investigación que se adelanta en la DGI.

Que, de acuerdo con nuestra fuente, esa investigación guarda relación con una evasión fiscal en la DGI, durante el GobierNito, por la suma de unos 11 millones de dólares. Deben dar a conocer nombres de funcionarios y empresarios involucrados.

Que algunas empresas de seguros no están de acuerdo con el proyecto de ley que concede un 25% de descuento a su póliza de auto a los buenos conductores. Como siempre, todo para ellos y nada para el resto.

Que ya hay varios emisarios de las empresas de seguros que están tratando de presionar y advertir al Ejecutivo que, una vez llegue el proyecto de ley a la Presidencia, que lo vete. Esta es la razón por la que el pueblo desconfía del sector privado. Amenazan con aumentar el precio de las pólizas de autos. Presidente, ¡¡¡manos firmes!!!

Que la pregunta que se hacen algunos panameños es: ¿Qué pipa están fumando los de ETESA con el tema de la póliza de seguro privado? Por favor, tengan sentido común. Lo grave es que esta póliza es para blindar el patrimonio de directivos, dignatarios y gerentes ante posibles demandas.

Que le pasan el dato al director de la CSS: un ciudadano de David, Chiriquí, fue a la Policlínica de la entidad para realizarse exámenes de sangre, excremento y PSA, pero le informaron que no hay reactivos.

Que la jefa de la empresa de los corredores explicó que la concesión y extensión es para garantizar tanto el pago de la deuda como el mantenimiento de estas importantes vías.

Que, en pocas palabras, el presidente Mulino dijo que vetó el proyecto de ley de los abogados porque quiere unos profesionales del derecho más responsables y menos mediocres; así lo podemos resumir. Esperará que se hagan las modificaciones en la Asamblea para que sea analizado nuevamente.

Que la tuneladora ya llegó al área entre los Astilleros y Balboa, o sea, ya pasó el cauce o cruce del Canal. Este es uno de los trabajos más importantes de la ruta subterránea de la Línea 3 del Metro.

Que muy fuerte eso que dijo el Dr. Miguel Antonio Bernal de que, hace poco, en el Consejo General Universitario, se iba a aprobar un reglamento interno para prohibir la crítica a las autoridades. Lo que existe es un feudo y Octavio Méndez Pereira debe estar retorciéndose en la tumba.

Que Panamá se ha ganado un gran poroto con USA, que felicitó al país luego de haber incautado unos 12 contenedores cargados con sustancias químicas. Al menos pegamos en una.

Que posiblemente lo que comentemos a continuación no les guste a algunos, pero la verdad es que todo árbol que nace torcido, torcido se queda. Nos referimos al compatriota “Pelenchín” Caballero, que otra vez está rindiéndole cuenta a la justicia, pero esta vez en Estados Unidos.

Que lamentablemente "Pelenchín" fue condenado por tráfico de droga y debió aprender la lección. En esta ocasión, fue detenido por no portar licencia de conducir en EE. UU. Ojalá esta vez recapacite.