Que hay una dirigencia sindical decidida a transformar y eliminar la actitud delincuencial con la que actuaban algunas organizaciones sindicales con tendencias ideológicas y politiqueras corruptas.

Que, a través del espacio Relámpago Sindical, han dejado al descubierto en lo que se convirtió el SUNTRACS, envolviendo a otros grupos, como CTRP, Convergencia Sindical, Federación Sindical, en acciones de chantaje, extorsión y amenazas.

Que el magistrado Arrocha dice que el pago del bono navideño, que está contemplado en la ley, corresponde también a un fallo del Pleno y que es de fiel cumplimiento.

Que es cierto que los fallos son de fiel cumplimiento, así como es de fiel cumplimiento el fallo del pleno en el caso del pago de la empresa Multicentro Oulett, pero que la Jueza Quinta Civil no ha querido hacer cumplir. La ley debe ser igual para todos. 18 años de espera y subterfugios.

Que el contralor Anel Flores confirmó que, pese al cierre del periodo fiscal, todos los contratos que han sido autorizados y aún no se han refrendado, se van a pagar este año. Pide que no hagan caso a los promotores de crisis.

Que detrás de la renuncia del subcontralor hay una seria investigación que aparentemente guarda relación con el periodo donde era funcionario en la DGI. Las investigaciones determinarán en qué terminará este asunto.

Que Bolo Flores dice que va a hablar a favor del ITSE porque esta es una institución que rinde oportunidades para jóvenes panameños.

Que el Contralor dijo que no quiere meter preso a nadie, lo que desea es que los sinvergüenzas regresen los dineros que se llevaron. No creemos que sea un buen mensaje. Las personas que se llevaron los fondos públicos, a través de irregularidades, deben regresarlos, perfecto, pero también tienen que cumplir una sanción ejemplar.

Que la tal MELA tenía todo cuadrado y planificado: aumento de 4 mil dólares, bonos navideños de 500 dólares, alquiler de carro blindado por más de 70 mil mensuales, póliza privada por miles de dólares y gasto de representación por 20 millones de dólares. Esta sí que es una depredadora del erario.

Que la tía Mayín dice que la compra de armas por comida y medicina sigue siendo un éxito. Imagínese que dentro de la compra de armas se pagaron por 14 explosivos. Gracias a Dios que se sacaron de circulación.

Que se han abierto las apuestas por ver quién se gana el título de ser la más pedigüeña: si la tal MELA, la reina de la Corte, o doña Etelvina de Bonagas, la faraona de la UNACHI. Parecen hermanas, dice el vecino Hermenegildo.

Que continúan los llamados de los diputados independientes de la Asamblea para pedir que se investigue a Laurentino Cortizo, su hermano Roy, José Gabriel Carrizo, Noriel Araúz (exdirectivo de la AMP), Gerardo Solís, Carlos García (exviceministro de la Presidencia). ¡Deben responder y dar explicaciones por más de 1,300 millones de dólares! Ya está bueno de tanta impunidad y sinvergüenzura.

Que el procurador Luis Gómez dijo este martes que son 4 mil denuncias por lesión o delito contra la administración pública, pero el pueblo quiere saber a quién se le está investigando y por qué sigue siendo el secreto mejor guardado en la Procuraduría. El pueblo quiere ver a los peces gordos caer… no solo a las sardinitas.