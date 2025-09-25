Que Mulino aprovechó su intervención en la ONU para destacar los logros obtenidos en un año de Gobierno, como la salida de Panamá de la lista gris y la participación del país en el contexto económico y ambiental en la región, etc.

Que el presidente Mulino no se guardó nada en la ONU e hizo alusión al importante tema de la neutralidad del Canal de Panamá como una garantía para defenderlo de los vaivenes mundiales.

Que “El Loco podrá estar en Colombia, India o Bosnia, pero sigue siendo el más popular y el que más simpatía y aceptación tiene entre la gente en redes y en las encuestas, duélale a quien le duela.

Que la ANTAI está decidida a poner orden en la UNACHI, cuya administración se acostumbró al derroche de fondos públicos.

Que en la UNACHI se ha ordenado la destitución de 19 funcionarios mientras siguen las investigaciones de otros 50 expedientes por presuntas irregularidades, botellas y nepotismo.

Que no hay duda de que Panamá es cuna de campeones. La noche del martes, José Chema Caballero le dio a los Yanquis de Nueva York el pase a la siguiente fase en las Grandes Ligas.

Que hoy Panamá está en el ojo del mundo del espectáculo con la celebración de los Premios Juventud 2025, en el Centro de Convenciones de Amador. Se espera la participación de miles de jóvenes que verán a sus artistas preferidos desfilar en este magno evento.

Que le piden al Tribunal Electoral estar pendiente y supervisando muy de cerca ese asunto que está de moda ahora, como es el tema de la revocatoria de mandato. Hay que tener cuidado con la politiquería detrás de esta iniciativa porque el TE no se puede prestar para algunas sinvergüenzuras.

Que, hablando de revocatoria de mandato, una fuente que nunca me falla me dice que, por los lados de Arraiján, hay un político del PRD que anda repartiendo “money” a quienes vayan al Tribunal Electoral a estampar su firma para revocar el mandato a la alcaldesa coqueta.

Que, así como el Procurador Gómez habló de las 4 mil denuncias por delitos de corrupción, entre otros, ¿por qué no explica cuándo estarán llamando a capítulo a Laurentino Cortizo, José Gabriel Carrizo, Rojas Pardini, Rafael Sabonge y otros que han sido denunciados por distintos delitos? Mientras peces gordos no caigan, no habrá una verdadera justicia en Panamá.

Que el abogado de la Asociación de Municipios dice que demandará a Roxana Méndez por los daños causados a autoridades locales por el tema de las juntas comunales. Lo que debe hacer este letrado es alentar y asesorar al poco de bultos que hay en las alcaldías y juntas comunales a que se paren como machitos y demuestren su inocencia.

Que el diputado PTJ de Vamos quería sacar gracia en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos con el gerente general de la Zona Franca de Barú y el “pelón” Cedeño no se lo permitió. ¡Cómo le gusta cuestionar al PTJ, pero que no lo cuestionen! Cuando se agredió con un man de su circuito, no quería dar explicaciones.

Que el diputado Neftalí, al que ya no le gusta andar montando el Metro, se la pasa viendo TikTok en la Asamblea durante los debates y reuniones. ¡Los que votaron por él definitivamente botaron su voto!