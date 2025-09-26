Que ayer se apareció la alcaldesa Irma por los lados de los Premios Juventud. Andaba en lo que le gusta: ¡Taquillando!

Que Irma lucía muy nítida y limpiecita. Lástima que lo mismo no se pueda decir de San Miguelito.

Que, finalizado el plazo establecido en el calendario electoral del PRD, no se presentaron nuevas renuncias en el CEN y todo apunta a que ese colectivo seguirá controlado por los mismos personajes que lo tienen hundido.

Que un jodedor asegura que la Taylor Swift de Sal de las Redes y el profe Argote lo que en verdad proponen es un plan “hambriental”: están en contra de la mina, del embalse de Río Indio, del Puerto Barú, del tren y de todo proyecto que genere ingresos y desarrollo.

Que, tras el episodio de violencia que protagonizó en la Asamblea, donde se agarró con un “influencer” de su circuito, el diputado PTJ de Vamos mantiene sus oficinas cerradas en Dolega. El que tiene miedo… que se compre un perro.

Que la forma en que el comandante Aureliano Petro dio su discurso en la ONU recordó mucho al que se tiró Muamar el Gadafi en septiembre de 2009. Dicen que ese discurso fue la sentencia de muerte para el entonces gobernante de Libia.

Que el Fulo Linares tirando factos: dice que el precio del cobre se dispara, mientras acá seguimos con la mina cerrada y un desempleo de 2 dígitos.

Que el tal Roly y otros políticos del PRD son quienes impulsan el proceso para revocar el mandato a la alcaldesa de Arraiján. Además de que no hicieron ningún carajo por el distrito, son malos perdedores.

Que un futbolero se pregunta: ¿cómo es esa vaina que un juvenil panameño, Kadir Barría, debuta con el Botafogo en el Brasileirao, liga Top 6 del fútbol mundial, y nadie en la federación lo conocía? ¿En la Fepafut no se les da seguimiento a los talentos o qué?

Que Juan Carlos Planells siguió los pasos de su hermana Anette y saltó del barco del diario de la 12 de Octubre. Abandona la gerencia para dedicarse a sus actividades profesionales. Bueno, eso es lo que dicen ellos.

Que nos cuentan que en el Mitradel hay una funcionaria de edad avanzada con actitud de “nerona”: no sabe de conciliación, pero sí de acoso y hostigamiento, con el beneplácito de la directora. Ojo, señora ministra: el fuego ya arde.

Que ayer el presidente fue operado de manera exitosa de su problema en el hombro. Pronta mejoría.

Que la diputada regala panti de Vamos ahora anda detrás de una iniciativa que busca que el ecocidio sea establecido como delito en Panamá. ¡Mira tú! ¿Y si elevamos el “panticidio” a la categoría de delito?