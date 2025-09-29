Que en la Comisión de Credenciales se continuará hoy con el análisis de los Proyectos de Ley que pretenden, entre otras cosas, imponer a los diputados el deber de someterse al procedimiento de control de consumo de sustancias ilícitas. ¡El que no coge pichi no tiene por qué temer!

Que un tal Daniel, al que apodan “El Insurrecto”, y reconocido lamebotas de Rollyngs, es quien coordina lo del transporte para llevar gente a firmar la revocatoria contra la alcaldesa de Arraiján. El tipo no ha superado que lo hayan botado de la Alcaldía.

Que a Gaby “4x8” Carrizo ahora le apodan “Sin Comentarios”. Se niega a responder preguntas sobre las sinvergüenzuras que se hicieron durante el GobierNito. Bueno, le tocará al Procurador la misión de hacerlo hablar… La pregunta que muchos se hacen es: ¿cuándo el Ministerio Público lo llamará a capítulo?

Que un político perrediano está pagando 30 palos por firma para sacar adelante el proceso de revocatoria de mandato contra la alcaldesa de Arraiján. Lo cierto es que requiere de 57 mil 456 firmas para lograr su objetivo, y si multiplicamos la cantidad de firmas por 30, equivaldría a que ese político tendría que desembolsar 1 millón 723 mil 680 dólares.

Que, por los lados de Diablo, en la Marítima, se dice que opera un abogado y exdiputado que hace lo que le da la gana imponiendo licencias y quitando concesiones, a tal punto que ya está siendo investigado. A lo mejor su soberbia se debe a que tiene como pariente un “big boss” de la Mercante y está protegido por el asesor del despacho superior. ¡Abre el ojo, Lucho, y cuida la portería!

Que dicen que en Nuestra Calle Latina no todo fue puro baile y gozadera… porque los mineros también tenían su esquina. Mientras los chiquillos se divertían en el stand que armaron pa’ ellos, los adultos no dejaban de caer con la misma pregunta: “¿Qué xopa con la mina?”. Entre salsa, risas y bochinche, el stand estaba desbordao.

Que hay quienes quieren saber cuál es el perfume que utiliza el panameñista Danilo, al que le gusta andar en moto, para atraer la suerte. Este personaje, que 'vivió la vida loca' durante el gobierno de Cachaza, además de los 2,500 palos que cobra en Mi Ambiente, ahora resulta que tiene un contrato con un municipio para la gestión estratégica en redes.

Que mi comandante Petro se apareció cerca de Times Square, en Nueva York, con megáfono en mano, y allí solicitó a los soldados del ejército gringo desobedecer las órdenes de Donald Trump. ¡Que lo atienda un psiquiatra, por favor!

Que el que andaba de impertinente en la alfombra azul de los Premios Juventud era Alex Medela con sus preguntas fuera de lugar a varias figuras de la farándula, entre ellas la exmiss Colombia Ariadna Gutiérrez y a Erika Ender. A la colombiana le recordó su penoso episodio en la final del Miss Universo 2015, cuando la despojaron de la corona tras declararla ganadora, y a la panameña le recordó sus fracasos amorosos del pasado delante de su actual pareja. La próxima vez, ¡controle esa lengua, mijo!

Que hay que reconocer que traer los Premios Juventud a Panamá fue un verdadero jonrón. El país tuvo una notable proyección internacional.

Que congresistas en Gringolandia están volviendo a joder con el tema de la influencia china en el Canal de Panamá.

Que muy interesante el proyecto de ley que pretende establecer el derecho al olvido oncológico. Muchas personas, tras superar el cáncer, son discriminadas a la hora de pretender acceder a los servicios financieros, contratos o productos crediticios por sus antecedentes clínicos. Es una práctica inhumana a la que debe ponerse límites.

Que el que quedó cogido por el éxito de los Premios Juventud en Panamá fue el “Lombana lovers” Argote. Bueno, ya sabemos que a este personaje no le gusta nada que tenga que ver con generación de empleos y progreso.

Que un ‘man’ se pregunta: ¿quién riega más veneno? Banfield, Argote o Montalvo.

Que un chismoso afirma que a ‘Pedro Navaja’ no se le vio por los Premios Juventud por temor a que Willie Colón reviviera el tema de un supuesto dinero que el panameño le adeuda de un concierto que ambos ofrecieron en el 2003 y le volviera a gritar: ¡Rubén, págame!

Que quien ofreció una extensa entrevista ayer desde USA en Debate Hambriento fue Juan Diego. Ya no se sabe si se fue a Harvard a estudiar o a hacer política desde allá.

Que esta semana se llevará a cabo en San Miguelito el Programa de Armas por Comida y Medicamentos, el cual es parte de la estrategia de prevención contra la criminalidad.