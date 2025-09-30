Que ayer quedó demostrado que los calumniadores, misóginos, injuriosos, irrespetuosos y mentirosos de Foco tienen una fijación obsesiva con “El Loco”.

Que a los focopeados les cerraron una de sus cuentas de redes sociales y no se les ocurrió otra cosa que culpar a “El Loco”. Lamezuela y sus compinches deben recordar que han calumniado, injuriado e irrespetado a tanta gente que el tiro les pudo venir de cualquier parte.

Que "El Loco" les mandó a decir a los focopeados que, aunque él no es el responsable del cierre de su cuenta, quisiera tener el poder de hacerlo para frenarles el chantaje, la calumnia y la extorsión que practican impunemente.

Que ayer desde la Asamblea el diputado PTJ de Dolega le hacía un llamado a “Lucho”, el procurador, para que meta el pie en el acelerador en el tema de las transacciones millonarias vinculadas a “Chinito” Brands.

Que en Bocas del Toro hay una crisis debido a la falta de vertederos para la disposición final de los desechos.

Que los cargos sometidos a elección para conformar el CEN transitorio del PRD, para período 2022-2027, serán los de primer vicepresidente, segundo vicepresidente, secretario general, primer subsecretario y sexto subsecretario.

Que la ejecución presupuestaria del Gobierno con 'Paso firme' a agosto pasado es de 76.9%, con un balance de 77.6% de financiamiento y 24.6% de inversión. Que la plata está circulando y que el tiempo de espera de los acreedores es de 60 días.

Que hoy, en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, se someterá a estudio y análisis los Proyectos de Ley 346, «por el cual se deroga y modifica beneficios a las jubilaciones especiales de la fuerza pública y estamentos de seguridad bajo el Ministerio de Seguridad Pública», y 361, «Que elimina las jubilaciones especiales». ¡Habrá candela pura!

Que el Partido Popular expresó su rechazo ante la decisión adoptada por el Tribunal Electoral de autorizar el inicio de un proceso de revocatoria de mandato en contra del alcalde Mayer Mizrachi.

Que lo cierto es que estos procesos de revocatoria de mandato se han convertido en una vitrina para que algunos políticos que han resultado ser malos perdedores y con aviesas intenciones vuelvan a ganar protagonismo.

Que durante la gestión de Rollings el departamento de asesoría jurídica del Municipio de Arraiján era un verdadero desastre. No solo había una persona que ejercía ilegalmente la profesión de abogado, sino que había letrados que no sabían qué era un oficio. ¡Así de mal andaban!

Que las dos superpotencias mundiales seguían ayer moviendo fichas en el territorio panameño. Mientras que el pela’o Kevin estaba reunido con el secretario de Defensa, el G.I. Joe Pete Hegset, la embajadora de China Xu Xueyuan realizaba una visita de cortesía al presidente de la Asamblea Nacional.