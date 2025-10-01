Que en el Festival de Guararé casi se da un intercambio de “jab” y “uppercut” entre los mandamases de las agrupaciones Patrones de la Cumbia y Plumas Negras. La vaina es que todo se trató de un malentendido y el rofeo entre Nenito y Sammy solo quedó en reclamos porque el primero pensaba que le tocaba el turno en tarima.

Que “El Loco” dando la voz de alerta respecto a que se quiere beneficiar a una empresa de ambulancias ligada a 4x8 Carrizo mientras que el Chicho Fábrega se viene abajo.

Que los diputados de la bancada “Seguimos”, el calvo Cedeño, Betserai, el aviador Barboni y Grace, se fueron hasta el Hospital Oncológico a taquillar. Señores, los problemas del Oncológico ya son conocidos; en vez de andar buscando “likes”, mejor pónganse a trabajar en dar soluciones concretas y duraderas.

Que entre los gobiernos de “Chachaza” y “Nito” se acumularon más de 4 mil solicitudes de nacionalización de extranjeros sin procesar. Hay que aceptar que, si en algo fueron eficientes esos gobiernos, fue en dejarnos acumulados toda clase de problemas.

Que hay un chino venezolano radicado en Panamá, que sus propios paisanos dicen que tiene vínculos comerciales con el gobierno de Nicolás y en Panamá ha enfrentado procesos penales por los lados de Santiago de Veraguas. ¿Jugando con candela?

Que a los conductores del transporte público se les ha prohibido a partir de esta semana vestir como andrajosos o pordioseros mientras brindan el servicio. No está mal la medida, pero hay que recordar que el hábito no hace al monje. De nada vale que anden hasta ensacados si en las calles van a andar haciendo diabluras.

Que el “Micho” Benicio anda cabreado por los procesos penales contra varios representantes y alcaldes, varios de ellos pertenecientes a las filas del PRD. ¿Quién les manda meter la mano?

Que la Fiscalía Anticorrupción mandó a archivar una denuncia por supuestas irregularidades en el nombramiento de un asesor en el Municipio de Panamá. Los fiscales llegaron a la conclusión de que los hechos denunciados no constituyen delito.

Que hoy entra en primer debate el proyecto de Ley 324, «que garantiza el acceso gratuito a estacionamientos para contribuyentes en oficinas públicas con atención presencial». Vamos a ver en qué termina esto porque, definitivamente, hay plazas y centros comerciales que, además de verse beneficiados con las grandes sumas de dinero que paga el Estado en concepto de alquileres, abusan de los contribuyentes con el cobro, a veces excesivo, de los estacionamientos.

Que esta tarde, en la Comisión de Transporte, que preside Shirley, se darán a conocer los avances alcanzados en la construcción de la Línea 3 del Metro.

Que los focopeados seguían llorando ayer por el cierre de una de sus cuentas de redes sociales. Me cuentan que Lamezuela está a punto de ir a buscar consuelo en su fotógrafo consentido, que está pagando cárcel por violador. Él sabe bien de quién estoy hablando.

Que el “Amigo Fiel” Camacho sostuvo en un podcast que, por más que algunos medios se esfuercen en darle plomo a la figura del ‘Loco', la gente lo ve y seguirá viendo como un solucionador de problemas.

Que desde los lados de la Universidad de Panamá me cuentan que hay profesores que le están sacando el cuerpo al actual rector y que no piensan apoyarlo a él ni al candidato que él proponga.

Que le mandan a decir a la ministra de Trabajo y al director de la ATTT que si tienen conocimiento de que la directora regional de Mitradel y de la ATTT en Veraguas son perredianos hasta los huesos. Ojo con eso.