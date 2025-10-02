Que hay que poner mucho ojo con la salud mental de los detenidos. Me cuenta un recluso del Sector A de la Nueva Joya que este año se han dado varios suicidios.

Que Global Infraestructure Partners, propiedad de BlackRock, busca comprar en $38 mil millones a AES Corp, empresa dedicada a la generación de energía eléctrica en EEUU y otros 13 países, entre ellos Panamá.

Que las 11 comunidades que pertenecen al corregimiento del Cacao, en Capira, piden a gritos que el nuevo representante se acuerde de ellos, ya que los anteriores solo han ayudado a la comunidad del Cacao, donde irónicamente han vivido todos los repres.

Que la figura de Juan Diego va en caída libre, según una encuesta realizada por la empresa DOXA. Ahora entendemos por qué habló tanta paja en Debate Hambriento el pasado domingo.

Que “El Loco”, recordando que el habeas corpus de David Ochy, en este mes de octubre, tiene 1 año de haberse promovido y que hoy Ochy ya lleva 3 meses de estar detenido en Panamá sin condena en firme, con fuero electoral y, peor aún, sin delito precedente en el caso New Business.

Que ya no se sabe qué es lo que quiere la exvicealcaldesa Raisa, porque antes se quejaba de la falta de auditoría ambiental y financiera en el tema minero, pero ahora que habrá auditoría, está en contra de esta. De verdad, ¿quién la entiende?

Que, durante el primer debate del Proyecto de Ley 44, que reforma el artículo 389 del Código Penal para adicionar el prevaricato a jueces y fiscales, el Amigo Fiel tuvo que darle un curso básico de derecho al aviador Barboni y explicarle que hay delitos que solo puede denunciar el afectado; además, le aconsejó al diputado de Moca que, aunque no sean abogados, los diputados están obligados y deben preocuparse por conocer más la ley.

Que en la Asamblea siguen tumbando cabezas y siguen cayendo varios que cobran, pero no asisten a sus puestos de trabajo.

Que ayer confirmaron que la Línea 3 del Metro de Panamá mantiene un 80% de ejecución en la Fase 1 (tramo elevado Ciudad del Futuro-Panamá Pacífico) y un 41% en la Fase 2, que incluye el túnel bajo el Canal. Se espera que la Fase 1 esté lista en abril de 2027 y la Fase 2, en octubre de 2028.

Que ya se sienten los efectos del recorte en el presupuesto de la Universidad de Panamá. Me confirman que a varios profesores que estaban contratados por servicios profesionales les suspendieron o no les renovaron el contrato.