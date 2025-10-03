Que, durante el GobierNito, Riga Services acumuló más de 800 millones en contratos estatales, incluyendo 170 millones en estadios con Pandeportes bajo la gestión de ‘Chinito’ Brands, hoy investigado. ¡La rebusca estaba buena!

Que, hablando de “Chinito” Brands, me cuentan que se le vio por una liga de fútbol infantil en San Felipe, pero que la gente de su mismo barrio ya no lo soportan.

Que en la autoridad del Mar pasaron 300,000 rumanos por una licencia muerta a las más altas esferas. El Tigre se murió; ahora hay que examinar el cuero. ¡El MP investiga!

Que el Amigo Fiel recordando que ni las televisoras ni los periódicos, ni las cuentas chimbas en las redes antisociales, registraron en sus titulares el voto de los diputados libres postulados y de Pérez Barboni, en contra del proyecto que busca combatir la corrupción en el Ministerio Público y el Órgano Ejecutivo.

Que una autoridad universitaria de la vieja guardia me dice que, por los lados de la Universidad de Panamá, el personal administrativo que está por contrato de servicios profesionales está que tiembla, ya que, con el hachazo al presupuesto de la U, varios correrán la misma suerte de los profesores a los que se les suspendió el contrato o no se les renovó.

Que Raisa, la exvicealcaldesa, tampoco quiere que se siembre caña para producir combustible. Como supuesta ambientalista, tendría más credibilidad si, durante el desgobierno de Cachaza, no hubiese guardado silencio ante tantas aberraciones medioambientales que se cometieron durante ese nefasto quinquenio.

Que la Asamblea aprobó la ley para hacer público el Registro de Ofensores Sexuales. ¡A huir, miserables pedófilos y violadores!

Que el Amigo Fiel aclarando en el pleno que al Gobierno no le molesta la fiscalización de la Asamblea, sino que esa fiscalización se haga en base a bochinches que generan desinformación.

Que Dana también disparó contra sus colegas bochinchosos de la Asamblea, a los cuales invitó a frenar la mala costumbre de hacer señalamientos sin pruebas. Les pidió, palabras más, palabras menos, que dejen de taquillar y que, si tienen pruebas de algún delito, hagan la denuncia. ¿Seguimos o vamos?

Que el PRD está definitivamente en plena decadencia. Ayer, Doens abandonó la contienda para correr como secretario general de ese colectivo por enfermedad y su lugar lo tomó, nada más y nada menos que la mismísima “Lady B”. ¿Están en proceso de reconstrucción o destrucción?

Que “Lady B” gritando a los cuatro vientos que rescatará al PRD. ¿Se habrá dado cuenta de que ya se acabó su crédito? ¿Se lo digo yo o se lo dicen ustedes?

Que el anticipo del cierre fiscal agarró a las autoridades de la Casa de Octavio Méndez Pereira con los pantalones abajo. Me cuentan que están rogando que no se acaben los insumos, entre ellos el papel higiénico, porque habría que esperar hasta el otro año para volver a comprar. Así que si alguien tiene ganas, que aguante hasta llegar a casa.

Que “El Loco” alerta sobre una injusticia que se quiere cometer por los lados de la Autoridad Marítima solo para beneficiar a un abogado apodado “John Travolta”.

Que la exdiputada que fue condenada a seis meses de prisión por abuso de autoridad apareció ayer por las redes antisociales para exigir al Gobierno informe sobre los resultados de los Premios Juventud. ¡Ya se había tardado la cara dura!