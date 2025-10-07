Que el Partido Realizando Metas (RM) presentará próximamente una denuncia penal para que se investigue un negociado de cámaras de seguridad, aplicaciones y programas de software.

Que la gente de RM afirma que estos hechos ocurrieron en combinación con y dentro de una empresa semipública donde trabajaban Manuel S. y su hermano Julito, quien era asesor presidencial y cuñado del exvice 4x8 Carrizo.

Que nuestro diario hermano Panamá América alcanza hoy su primer centenario de vida periodística, un hito en medio de un mundo cada vez más cambiante. El diario nació el 7 de octubre de 1925 y ha sido testigo excepcional de la historia de nuestro istmo.

Que con el tema de las inundaciones en Boquete los “hambrientalistas” de siempre salieron de sus cuevas para tejer todo tipo de teorías sin tener pruebas ni sustento científico de que determinados proyectos de construcción guarden relación con el desborde de las quebradas.

Que “Lady B” dice que su pupilo “Nando Beca” debió esperar hasta el 2027 para postularse para el CEN del PRD. Ante tantas tratadas que hizo “Nando” en el Ifarhu, ¿no sería mejor recomendarle que se retire de la política?

Que, hablando de “Nando Beca”, los magistrados del Tribunal Electoral deben salir a aclarar si es viable que el ya imputado y detenido por el presunto delito de enriquecimiento injustificado adquiera el fuero electoral penal.

Que el diputado Gaitán debe esforzarse más por plantear temas con criterio propio en el pleno de la Asamblea y no ser un mero repetidor de los mensajes que manda, a través de las redes sociales, su jefe Juan Diego desde Harvard. ¡Le falta personalidad, mijo!

Que todas aquellas personas morosas que tengan a un difunto en el Cementerio Municipal de San Miguelito deben correr a ponerse al día para evitar la exhumación de los restos mortales de sus familiares.

Que "El Loco" recomendó al Gobierno reconsiderar el tema de la villa diplomática.

Que ayer al denominado taller "Unidos por la Seguridad" asistieron las direcciones de política criminológica y estadísticas criminales del MINSEG, la Policía Nacional, diputados, el Ministerio Público, Órgano Judicial, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, con el objetivo de detectar las debilidades que enfrentan las distintas instituciones para prevenir, controlar y enfrentar el problema de la criminalidad en Colón y San Miguelito.

Que fue aprobado en segundo debate el Proyecto 153, propuesto por el Amigo Fiel, por el cual se crea el programa de incentivos y oportunidades de empleo a resocializados.

Que la diputada regala panty de Vamos propuso un proyecto de ley que establece la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cuando la víctima es menor de edad.