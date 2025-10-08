Que ayer daba mucha pena escuchar en el Pleno a la diputada libre postulada Yarelis Rodríguez decir una incoherencia tras otra. La honorable, en su afán de criticar a Mulino, confundió al Ministerio Público con un Órgano del Estado. ¡Padre! Las vainas que uno tiene que escuchar en el hemiciclo.

Que el Amigo Fiel tuvo que volver a ponerse el traje de profesor para orientar a una desorientada Yarelis Rodríguez y explicarle que el Ministerio Público no es un Órgano, ni mucho menos un Poder del Estado. ¿Será que la diputada necesita regresar a la escuela?

Que la diputada de Vamos debería saber que el Ministerio Público es una entidad autónoma que no pertenece a ninguno de los tres órganos del Estado (Ejecutivo, Legislativo o Judicial) y que participa dentro del proceso administrativo de justicia por razón de la facultad constitucional y legal de ejercer la acción penal a nombre del Estado. ¡Esto se lo debió enseñar el abogado que anda por Harvard!

Que el progre Argote sigue taquillando con el tema de la Villa. Dice que hay que venderla y dar el dinero a los niños pobres. Para ser economista, su propuesta, además de populista, resulta simplona. ¡Esperaba más de usted!

Que las consultas médicas en la CSS se incrementaron 16% en 2025.

Que muy bien ayer la conferencia del Ministerio Público informando sobre el estatus de algunas investigaciones, pero el pueblo se sigue preguntando: ¿Nito, Gaby, Sabonge y compañía pa’ cuándo?

Que la representante griega de San Francisco promete ponerles fin a los alquileres de cancha de fútbol en su corregimiento hasta altas horas de la noche. Hay muchos residentes cabreados que se quejan porque no los dejan dormir.

Que el diputado de la “Vitamina D” soltó ayer una verdad innegable en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social: dijo que algunos de sus colegas diputados no entienden cómo funciona la administración pública.

Que Rodríguez Lu aduce que algunos de los diputados libre postulados creen que la Asamblea es un “reality show”: les hablan a las cámaras, se quejan en el Pleno y repiten como papagayos su libreto del Reglamento Interno.

Que Robertito, el vicealcalde que litiga, ahora sugiere que debemos olvidarnos de otros deportes porque somos un país beisbolero. Se nota que no camina los barrios. Si lo hiciera, se daría cuenta de la realidad de este país en materia deportiva. ¡Sal de las redes!

Que hoy entra en primer debate el Proyecto de Ley 293, por el cual se dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal del 2026.

Que cuentan las malas lenguas que los mineros andan de barrio en barrio soltando la papa caliente: que si en el Town, que si en el West, que si en la City… Dicen que aparecen más que la ensalada de papa en el arroz con pollo. Pero ojo, la tajada aquí no es esa, sino la información que la gente se está llevando. Y ahora la pregunta que suena en cada esquina es la misma: ¿pa’ cuándo la mina?

Que, para el partido de eliminatoria contra Surinam, el 14 de octubre, la federación está obligando a los propietarios de los palcos del Rommel Fernández a comprar comida y bebidas exclusivamente a través de ellos. ¿Cómo así, Manuel?

Que el Dr. Marcos Young, director de Prestaciones de Salud de la CSS, detalló que el Centro Materno Fetal de Ciudad de la Salud realiza un promedio de 500 partos mensuales.

Que Trump manifestó que la “ambientalista” Greta Thunberg está muy loca y que debería ir al médico. ¿A cuál Greta criolla podríamos recomendarle lo mismo?

Que el Consejo de Gabinete aprobó dos resoluciones claves para inyectar un total de B/.56,365,761.18 a los fondos de estabilización tarifaria, con el objetivo de mantener inalterados los precios de la energía eléctrica.