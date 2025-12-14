Queda preso por doble crimen en Caimitillo; orden se dio desde prisión

Un juez de garantías ordenó la detención provisional para Eduardo Sánchez, conductor de la moto y principal cómplice del doble homicidio de un sujeto que realizaba una labor comunitaria y del capitán de la Policía Nacional, José Isaza.

En la audiencia realiza este domingo se le imputaron los cargos por homicidio doloso agravado y asociación ilícita para delinquir como socio primario. Al ser dos víctimas, fueron dobles los cargos.

Sánchez se identificó como independiente, que prestaba servicios para plataforma en línea de alimentos y transporte, además, que es reconocido en el área de Cerro Batea, zona en la que vive. También se conoció que ofrecía servicios de soldadura y pintura.

"Estoy claro que voy a pagar por lo que hice", dijo Eduardo Sánchez, presunto conductor de la moto que transportaba al sicario que acabó con la vida de dos ciudadanos.

Además, se le agrega que no tiene familiares en Panamá.

Entre las evidencias que se usaron en su contra había cinco discos compactos, más de 20 vistas fotográficas, 93 videos en los que se puede ver a un hombre de contextura gruesa, antes, durante y después del hecho. En la carpetilla se consigna la declaración de varios testigos que identifican a Sánchez.

Según las investigaciones preliminares, el objetivo principal del ataque era el civil que se encontraba cumpliendo trabajo comunitario al momento del hecho. Las autoridades también revelaron que los atacantes se movilizaban en una motocicleta equipada con GPS. Esto fue encontrado al momento de detenerlo.

En la audiencia también se indicó que la orden para cometer el crimen habría sido emitida desde prisión y se había cuadrado las rutas de escape para entregarlas al "gordo". En este punto se hablaría de Sánchez, el que conduciría la moto.

Por el momento, el paradero del sicario sigue siendo desconocido, por lo que las fuerzas de búsqueda se mantienen activas para dar con su captura. Eduardo habría revelado para dónde se fue al momento de ser interrogado.