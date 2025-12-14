Cayó el principal sospechoso del asesinato de un teniente y un civil

Panamá- El principal sospechoso del doble asesinato de un uniformado y un civil en Caimitillo, Chilibre, fue aprehendido por las autoridades y en las próximas horas será presentado ante un juez de garantías.

Según confirmó la Policía Nacional, la aprehensión se logró tras intensos operativos adelantados por la entidad y el Ministerio Público, lo que los llevó hasta el sector de Veranillo, en San Miguelito, donde lo ubicaron escondido dentro de una residencia.

Mientras las autoridades mantienen la búsqueda del otro sospechoso, el cual ya está identificado y se supone que es un extranjero de nacionalidad colombiana, el que ya fue aprehendido será presentado entre hoy y mañana ante un juez de garantías para la judicialización del caso en su contra.

El viernes, dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta llegaron hasta donde se encontraba estacionado un vehículo estatal perteneciente a la Junta Comunal de Caimitillo, frente al Colegio María La Torre, en Calzada Larga. Dentro del automóvil se encontraba Ángel David Rodríguez, de 25 años, quien cumplía una medida cautelar de trabajo comunitario por un delito relacionado con drogas. Uno de los sicarios se bajó de la moto y le disparó; luego, ambos escaparon de la escena.

Tras el crimen, la policía colocó un punto de control frente a la estación de policía de Caimitillo. Cuando la moto se acercó, el teniente José Izasa Melo, de 48 años, les hizo señas para que se detuvieran. El conductor de la moto hizo una breve pausa y su acompañante le disparó al uniformado, para luego continuar su escape.

Se espera que la Policía Nacional informe cuándo y dónde se efectuará el sepelio del capitán post mortem.



