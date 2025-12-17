Lo agarran dormido: Capturan 'Más Buscados' por homicidio en Las Garzas

Panamá-Yeremy Alberto Mastarreno Aguirre, quien ingresó a la lista de los 'Más Buscados' por homicidio en julio pasado por el crimen de una menor de edad, fue capturado este miércoles en el distrito de San Miguelito mediante la Operación Hexágono.

Las unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y personal del Ministerio Público, tras investigaciones previas, establecieron la ubicación de Mastarreno, quien se ocultaba en una vivienda en la barriada El Porvenir, en el corregimiento Omar Torrijos, y procedieron a su captura en la madrugada.

Al parecer, este 'Más Buscado' no tenía idea de que las autoridades lo tenían bajo vigilancia, pues fue aprehendido mientras dormía en ropa interior.

Al joven, de rostro aparentemente afable, se le vincula con el asesinato de una menor de 17 años, quien falleció la tarde del pasado 10 de julio en el hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, luego de haber sido balada en la frente la noche anterior en el sector 8 de Diciembre, en Las Garzas (Panamá Este).

Según se informó tras el deceso, pasadas las 11:30 p.m. del 9 de julio, tuvo lugar una discusión familiar durante la cual la víctima lanzó amenazas. Poco después, unos pistoleros aparecieron en el barrio y dispararon contra un grupo de personas que estaba en la vía. Una de las balas alcanzó a la víctima en la cabeza y, aunque fue intervenida quirúrgicamente, falleció a la 1:00 p.m. del 10 de julio.



