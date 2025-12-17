Sucesos - 17/12/25 - 09:35 AM

Lo agarran dormido: Capturan 'Más Buscados' por homicidio en Las Garzas

Tras investigaciones previas, las autoridades establecieron la ubicación de Mastarreno, quien se ocultaba en una vivienda en la barriada El Porvenir-

 

Por: Redacción Web -

Panamá-Yeremy Alberto Mastarreno Aguirre, quien ingresó a la lista de los 'Más Buscados' por homicidio en julio pasado por el crimen de una menor de edad, fue capturado este miércoles en el distrito de San Miguelito mediante la Operación Hexágono.

Las unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y personal del Ministerio Público, tras investigaciones previas, establecieron la ubicación de Mastarreno, quien se ocultaba en una vivienda en la barriada El Porvenir, en el corregimiento Omar Torrijos, y procedieron a su captura en la madrugada.

Al parecer, este 'Más Buscado' no tenía idea de que las autoridades lo tenían bajo vigilancia, pues fue aprehendido mientras dormía en ropa interior.

Al joven, de rostro aparentemente afable, se le vincula con el asesinato de una menor de 17 años, quien falleció la tarde del pasado 10 de julio en el hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, luego de haber sido balada en la frente la noche anterior en el sector 8 de Diciembre, en Las Garzas (Panamá Este).

Según se informó tras el deceso, pasadas las 11:30 p.m. del 9 de julio, tuvo lugar una discusión familiar durante la cual la víctima lanzó amenazas. Poco después, unos pistoleros aparecieron en el barrio y dispararon contra un grupo de personas que estaba en la vía. Una de las balas alcanzó a la víctima en la cabeza y, aunque fue intervenida quirúrgicamente, falleció a la 1:00 p.m. del 10 de julio.

 

Te puede interesar

Lo agarran dormido: Capturan 'Más Buscados' por homicidio en Las Garzas

Lo agarran dormido: Capturan 'Más Buscados' por homicidio en Las Garzas

 Diciembre 17, 2025
Recuperan taxi e identifican hombre asesinado en la autopista Panamá - Colón

Recuperan taxi e identifican hombre asesinado en la autopista Panamá - Colón

 Diciembre 17, 2025
Se entrega el cuarto implicado en asesinato de policía y civil

Se entrega el cuarto implicado en asesinato de policía y civil

 Diciembre 17, 2025
Caen "Chuky", "Mañe", "Indiecieto", "Poro" y "Moi" vinculados a homicidios

Caen "Chuky", "Mañe", "Indiecieto", "Poro" y "Moi" vinculados a homicidios

Diciembre 17, 2025
Senafront neutraliza minas y desarticula red criminal en Darién

Senafront neutraliza minas y desarticula red criminal en Darién

Diciembre 16, 2025

 

 


 

 

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Capturan en Arraiján a conductor de sedán robado que transportaba un cadáver

Capturan en Arraiján a conductor de sedán robado que transportaba un cadáver
28 heridos tras colisión de dos buses en el Puente de las Américas

28 heridos tras colisión de dos buses en el Puente de las Américas
Hombre se empala en su propia casa y muere desangrado

Hombre se empala en su propia casa y muere desangrado
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí